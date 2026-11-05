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4 caras nuevas en la convocatoria de Italia para los duelos ante Francia y Bélgica

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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, anunció este jueves una lista de 31 jugadores de cara a los dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, ante Francia el 12 de noviembre en Milán, y Bélgica el 15 de noviembre en Bruselas.

La lista contó con la convocatoria de 4 jugadores por primera vez con la selección italiana: Alphadjo Cissé, jugador del Milan, de 20 años; Mattia Liberali, jugador del Como, de 19 años; Riccardo Casano, jugador del Como, de 17 años; y Simone Lontani, jugador del Parma, nacido en 2008.

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Está previsto que Casano y Lontani participen únicamente en la primera parte de la concentración, antes de incorporarse a las selecciones sub-18 y sub-19, mientras que Cissé y Liberali completarán toda la concentración con la selección absoluta.

La lista de porteros incluyó a Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Guglielmo Vicario (Juventus).

En la línea defensiva, Mancini convocó a Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea) y Giorgio Scalvini (Atalanta).

En cuanto a la línea media, la integraron Nicolò Barella (Inter), Riccardo Casano (Como), Issa Doumbia (Sporting de Lisboa), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Nicolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari) y Sandro Tonali (Tottenham).

En el ataque, Mancini eligió a Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Alphadjo Cissé (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (París FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Nápoles) y Nicolò Zaniolo (Udinese).

Está previsto que el equipo se reúna la tarde del próximo domingo, en el centro de Coverciano, para comenzar los preparativos de los dos encuentros previstos, según el diario "L'Équipe" francés.

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