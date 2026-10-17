La Copa Africana de Naciones se dirige hacia el regreso a su sistema de celebración cada dos años, después de que la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de convertirla en un torneo cuatrienal, a partir de 2028, provocara amplias objeciones en el entorno del fútbol africano, antes de que Patrice Motsepe, presidente de la confederación, insinuara la posibilidad de dar marcha atrás.

La CAF había anunciado en diciembre de 2025 que la Copa Africana de Naciones se celebraría cada cuatro años a partir de la edición de 2028, sin realizar consultas previas con las partes implicadas ni someter la decisión a votación, lo que generó el descontento de un gran número de responsables de federaciones y de aficionados, dada la posición especial que ocupa el torneo en el continente africano.

Sin embargo, las declaraciones de Motsepe durante una reciente conferencia sobre el fútbol africano en Praia, capital de Cabo Verde, reabrieron el expediente, después de que insinuara la posibilidad de que el torneo continúe con el sistema anterior, que establece su celebración cada dos años.

Según lo publicado por el sitio web Afrik-Foot, está previsto que la propuesta de regresar al sistema anterior se someta a votación durante la próxima asamblea general ordinaria de la Confederación Africana, prevista para el 21 de noviembre en Abuya, capital de Nigeria, es decir, apenas unos 11 meses después del anuncio de la primera decisión durante la Copa Africana de Naciones que acogió Marruecos.

Renard da su opinión

El francés Hervé Renard, director técnico de la selección de Costa de Marfil, se sitúa a la cabeza de los partidarios del regreso al sistema anterior, pues considera que celebrar la Copa Africana de Naciones cada dos años sigue siendo la opción más adecuada, y expresó su rechazo a la idea de esperar 4 años entre una edición y otra.

Renard declaró, en palabras recogidas por "Afrik-Foot": "Considero que volver a celebrar la Copa Africana de Naciones cada dos años es algo excelente, y que el torneo continúe como era antes. Disputar el torneo cada cuatro años es un plazo demasiado largo, en mi opinión, pero esta es mi opinión personal".

También Sébastien Desabre, entrenador de la selección de la República Democrática del Congo, respaldó la misma idea, al asegurar que el fútbol africano necesita que el torneo continúe celebrándose cada dos años.

La CAF había anunciado, de forma simultánea al cambio del sistema de la Copa Africana de Naciones, la cancelación del Campeonato Africano de Naciones (CHAN), en el que solo pueden participar los jugadores que militan en las ligas africanas, justificándolo por consideraciones relacionadas con la viabilidad económica.