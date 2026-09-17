Gabriel Jesús, delantero del Barcelona, solo ha jugado 37 minutos en dos partidos de LaLiga (Valencia y Racing de Santander) y un partido de la Liga de Campeones de Europa (Feyenoord), pero ya ha marcado dos goles.

El diario español "As" comentó el rendimiento de Jesús con estas palabras: "Un comienzo espectacular y una advertencia para todos los que cuestionaron la utilidad de su fichaje. Llegó al Barcelona en el último momento, entre dudas sobre su estado físico y el elevado precio que se pagó al Arsenal por su incorporación (10 millones de euros), pero el brasileño responde de la mejor manera posible: con goles. Y su gol de ayer ante el Racing de Santander fue realmente magnífico".

Jesús declaró el día de su presentación oficial en el Barcelona: "Los problemas de mi rodilla son cosa del pasado. No estoy aquí para mejorar, estoy en la cima de mi forma física".

Gabriel Jesús quiso, de esta manera tan tajante, poner fin a las dudas que le rodeaban, y pasó de las palabras a los hechos. Para un futbolista, la mejor forma de expresar su opinión es el terreno de juego, y allí el brasileño está ofreciendo un rendimiento espectacular.

El diario señaló que el promedio goleador de Jesús, por el momento, es innegable: dos goles en 37 minutos significan un gol cada 18,5 minutos.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero está claro que se incorporó al conjunto catalán con una gran ilusión y dispuesto a pelear para convertirse en un jugador fundamental. Además, posee características que encajan perfectamente en el Barcelona dirigido por el técnico Hansi Flick: una velocidad extraordinaria, una gran capacidad de presión, excelentes cualidades para asociarse, versatilidad de posiciones y experiencia en los grandes partidos.

Gabriel Jesús supone una fuerte competencia para todos los delanteros del Blaugrana esta temporada, y sus números son una clara advertencia para sus compañeros y un mensaje nítido para el entrenador.

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