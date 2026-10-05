21 victorias en 26 partidos, el mejor ataque de la liga con 114 goles y la mejor defensa con 13 tantos encajados: nada de eso le sirvió el año pasado al equipo femenino del Borussia Dortmund. Hasta la última jornada existió la esperanza del ansiado ascenso a la 2. Bundesliga, pero el segundo equipo del 1. FC Köln no falló y salvó con una victoria su ventaja de dos puntos hasta la meta.

Para el ambicioso BVB, que fundó su sección de fútbol femenino en 2020, comenzó en la categoría más baja y fue encadenando ascensos sin parar, esto supuso un duro revés. "Nos marcamos un objetivo deportivo y, en gran medida por culpa nuestra, no lo alcanzamos. Por eso, naturalmente, todos estamos muy decepcionados", dijo un frustrado director general Carsten Cramer a Ruhr Nachrichten tras el final de la temporada.

Hay dos razones simples por las que no logró el primer puesto ni el pase a la promoción de ascenso. Las de Dortmund no pudieron ganar ninguno de los dos partidos contra el Köln, y además tiraron por la borda en los despachos los tres puntos que al final les faltaron para lograr el ascenso directo. Precisamente ante el penúltimo de la tabla al cierre de la temporada, el SV Deutz 05.

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Las mujeres del BVB tiran en los despachos el ascenso a la 2. Bundesliga

El pasado septiembre, el BVB celebró allí una victoria sin apuros por 3-0, con Sara Ito firmando el resultado final. El problema: la japonesa, que entró al campo en el minuto 77, sí tenía autorización para jugar, pero no figuraba en el acta del partido. Por eso, la federación dio el encuentro por perdido para el Dortmund con un 0-2.

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Ahora, por tanto, las jugadoras del BVB tienen que dar una vuelta de honor no deseada. Eso sí, hasta ahora la están iniciando de forma absolutamente fulgurante: con siete victorias en siete partidos y una diferencia de goles de 31-0, las westfalianas lideran la tabla de la Regionalliga West por delante del segundo equipo del Bayer Leverkusen, que ganó sus seis encuentros de seis.

No es ni mucho menos un milagro, sino una normalidad planificada. "Respetamos a cada rival", dijo al kicker antes del inicio de la temporada Ralf Kellermann, de 58 años. "Pero la plantilla está tan bien construida en calidad y en profundidad que tenemos que ser campeonas y ganar la promoción de ascenso. Si no, algo habría salido mal".

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El BVB fichó a seis jugadoras con más de 1000 partidos de experiencia en la Bundesliga

Para ello, el BVB, que invierte alrededor de 15 millones de euros para construir a su equipo femenino un nuevo campo de entrenamiento en las inmediaciones del de los hombres, se reforzó con nombres de peso. Con Kellermann se cubrió el puesto de director deportivo con un hombre que ganó 20 títulos en sus 18 años en el VfL Wolfsburg. Entre ellos, en 2013, el triplete de liga, DFB-Pokal y Champions League, cuando Kellermann todavía trabajaba como entrenador.

Se trajo consigo a la goleadora Alexandra Popp, una de las futbolistas alemanas más conocidas y exitosas. Como Kellermann, firmó hasta 2029; en ese año, el BVB quiere haber llegado como muy tarde a la Bundesliga. Esos dos bombazos en el mercado fueron la prueba definitiva de lo en serio que se toma la directiva del club de Dortmund el fútbol femenino.

Además de Popp, también llegaron otras cinco jugadoras que acumulan una experiencia en la Bundesliga de más de 1000 partidos en total. La guardameta internacional austriaca Manuela Zinsberger, que actualmente sigue de baja por una rotura del ligamento cruzado, llegó procedente del Arsenal FC.

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¿Cuántos goles ha marcado hasta ahora Alexandra Popp en el BVB?

El proyecto, tan ambicioso como vendido de forma creíble desde el inicio, está siendo recibido con entusiasmo por el entorno del Borussia. El club vendió más de 1700 abonos para los partidos en el histórico estadio Rote Erde, que ya colgó el cartel de completo en el derbi contra el Schalke 04 con 10.000 espectadores y en el partido de copa contra el FC Bayern con 15.755. Tras tres encuentros en casa, la media de asistencia se sitúa actualmente en 3800; el MSV Duisburg, segundo en esta clasificación, está en 355.

La plantilla está liderada, naturalmente, por la capitana Popp. También encabeza la tabla de goleadoras y suma hasta ahora ocho tantos (una asistencia) en siete partidos. Dentro del equipo la sigue Rita Schumacher, que ya marcó 25 goles en 26 partidos la temporada pasada, con nueve participaciones de gol (cinco tantos y cuatro asistencias). La nueva incorporación Ramona Maier, que llegó del club de la Bundesliga SGS Essen y en su día anotó 107 goles en 174 partidos oficiales con el Ingolstadt, lleva cuatro dianas y dos asistencias.

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Balance en partidos oficiales del BVB femenino: 125 partidos de liga, 117 victorias

Mientras tanto, el actual dominio del equipo del entrenador Markus Högner le provoca aburrimiento a la portera Laura van der Laan. No recibe prácticamente ningún disparo entre los tres palos y por eso tiene que recurrir a trucos psicológicos que le dio la entrenadora de porteras del Dortmund para no perder la concentración. "Que una pierda el foco no ocurre tan a menudo. Y cuando ocurre, hay una técnica u otra con la que puedes volver a meterte en el partido", dijo, sin querer revelar más detalles.

Será interesante ver si todo sigue tan recto como hasta ahora. Las jugadoras de Dortmund han ganado 117 de 125 partidos de liga desde el inicio de la competición en 2021/22. El año pasado, sin embargo, en algunos encuentros se hizo visible en las futbolistas la presión de tener que ascender sí o sí. La enorme experiencia que ahora han incorporado debería convertir esta vez el ascenso en un trámite.

BVB: Los resultados de temporada de las mujeres del Borussia Dortmund