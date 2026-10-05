21 victorias en 26 partidos, con 114 goles el mejor ataque y con 13 tantos encajados la mejor defensa de la liga: nada de eso le sirvió el año pasado al equipo femenino del Borussia Dortmund. Hasta la última jornada existió la esperanza del ansiado ascenso a la 2. Liga, pero el segundo equipo del 1. FC Colonia no falló y selló con una victoria una ventaja de dos puntos hasta la meta.

Para el ambicioso BVB, que fundó su sección de fútbol femenino en 2020, empezó en la categoría más baja y fue encadenando ascensos sin parar, aquello supuso un duro revés. "Nos marcamos un objetivo deportivo y, en gran medida por culpa nuestra, no lo alcanzamos. Por eso, naturalmente, todos estamos muy decepcionados", dijo un frustrado director general Carsten Cramer a Ruhr Nachrichten tras el final de la temporada.

Que no se lograran el primer puesto y el playoff de ascenso tiene dos razones simples. Las de Dortmund no pudieron ganar ninguno de los dos partidos contra el Colonia y tiraron por la borda en los despachos los tres puntos que al final les faltaron para ascender con seguridad. Precisamente ante el penúltimo clasificado en la tabla final, el SV Deutz 05.

IMAGO

El femenino del BVB tira en los despachos el ascenso a la 2. Liga

El pasado septiembre, el BVB celebró allí una victoria cómoda por 3-0 y Sara Ito puso el marcador definitivo. El problema: la japonesa, que entró en el minuto 77, sí tenía permiso para jugar, pero no figuraba en el acta del partido. Por eso, la federación dio el encuentro por perdido para el Dortmund con un 0-2.

Próximos partidos BVB Bundesliga 14:30 SVW

Así pues, las chicas del BVB tienen que dar ahora una vuelta de honor no deseada. Eso sí, de momento la están arrancando de forma fulminante: con siete victorias en siete partidos y un balance goleador de 31-0, las westfalianas lideran la tabla de la Regionalliga West por delante del segundo equipo del Bayer Leverkusen, que ganó sus seis encuentros de seis.

No es ni mucho menos un milagro, sino una normalidad planificada. "Respetamos a todos los rivales", dijo al comienzo de la temporada Ralf Kellermann, de 58 años, a kicker. "Pero la plantilla está tan bien armada en calidad y cantidad que tenemos que ser campeonas y ganar el playoff de ascenso. De lo contrario, algo habría salido mal".

Getty Images

El BVB fichó a seis jugadoras con más de 1000 partidos de experiencia en la Bundesliga

Para ello, el BVB, que invierte alrededor de 15 millones de euros para dotar a su equipo femenino de un nuevo campo de entrenamiento en las inmediaciones del de los hombres, se ha reforzado con nombres destacados. Con Kellermann, el puesto de director deportivo quedó en manos de un hombre que en sus 18 años en el VfL Wolfsburgo ganó 20 títulos. Entre ellos, en 2013, el triplete de liga, Copa DFB y Champions League, cuando Kellermann aún trabajaba como entrenador.

Con él llegó la goleadora Alexandra Popp, una de las futbolistas alemanas más conocidas y exitosas. Como Kellermann, firmó hasta 2029; para ese año, el BVB quiere haber llegado como muy tarde a la Bundesliga. Esos dos bombazos en el mercado fueron la última prueba de lo en serio que va la dirección del club de Dortmund con el fútbol femenino.

Además de Popp, también se incorporaron otras cinco jugadoras que suman una experiencia en la Bundesliga de más de 1000 partidos en total. La portera de la selección austríaca Manuela Zinsberger, que actualmente sigue de baja por una rotura del ligamento cruzado, llegó procedente del Arsenal FC.

IMAGO

¿Cuántos goles ha marcado hasta ahora Alexandra Popp en el BVB?

El proyecto ambicioso y vendido de forma creíble desde el principio está siendo recibido con entusiasmo por el entorno del Borussia. El club vendió más de 1700 abonos para los partidos en el histórico estadio Rote Erde, que ya se llenó en el derbi contra el Schalke 04 con 10.000 espectadores y en el partido de copa contra el Bayern con 15.755. Tras tres partidos en casa, la media de asistencia está actualmente en 3800; el MSV Duisburgo, segundo en este apartado, está en 355.

Al frente del equipo está, por supuesto, la capitana Popp. También encabeza la tabla de goleadoras y hasta ahora ha marcado ocho veces (una asistencia) en siete partidos. Dentro del equipo le sigue Rita Schumacher, que ya firmó 25 goles en 26 partidos la temporada pasada, con nueve participaciones de gol hasta ahora (cinco tantos y cuatro asistencias). La nueva incorporación Ramona Maier, que llegó del equipo de la Bundesliga SGS Essen y en su día marcó 107 goles en 174 partidos oficiales con el Ingolstadt, lleva cuatro tantos y dos asistencias.

IMAGO

Balance en partidos oficiales del femenino del BVB: 125 partidos de liga, 117 victorias

Mientras tanto, la actual superioridad del equipo del entrenador Markus Högner provoca aburrimiento en la portera Laura van der Laan. No recibe ni un solo disparo entre los tres palos y por eso tiene que recurrir a trucos psicológicos que le dio la entrenadora de porteras del Dortmund para no perder la concentración. "No ocurre muy a menudo que una pierda el foco. Y cuando ocurre, hay una u otra técnica con la que puedes volver a meterte en el partido", dijo, sin querer dar más detalles.

Habrá que ver si todo sigue tan recto como hasta ahora. Las de Dortmund han ganado 117 de sus 125 partidos de liga desde el inicio de la competición en 2021/22. El año pasado, sin embargo, en algunos encuentros se hizo visible en las jugadoras la presión por tener que ascender sí o sí. La enorme experiencia que ahora se ha incorporado debería hacer esta vez del ascenso un trámite.

BVB: Los resultados de la temporada del femenino del Borussia Dortmund