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¿Seguirá Michael Olise a largo plazo en el Bayern de Múnich o acabará fichando por el Real Madrid en un futuro próximo?

Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, y Florentino Perez, presidente del Real Madrid, hablaron sobre Michael Olise en una reunión el verano pasado.

En una entrevista con t-online, Hainer confirmó que el futuro del internacional francés fue uno de los temas de conversación durante su visita a Madrid, donde pronunció el discurso de celebración para los graduados de la Escuela Universitaria Real Madrid. «Por supuesto, los dos también hablamos de Michael Olise».

Sin embargo, según Hainer, Perez le dejó claro en aquel encuentro que el Real Madrid no había intentado fichar al atacante del Bayern durante el verano: «Me aseguró que el Real Madrid nunca ha hablado ni con él ni con su agente».

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Sobre todo durante el último mercado de fichajes de verano, surgieron repetidamente rumores sobre el interés del Real Madrid en fichar a Olise. Después de que Perez prometiera a los aficionados un gran fichaje al estilo de Cristiano Ronaldo durante la campaña electoral a la presidencia, varios medios informaron de que se refería al jugador de 24 años del Bayern.

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Además, L'Equipe informó recientemente de que Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, compañeros de Olise en la selección, estarían intentando convencer insistentemente al excepcional jugador del Bayern de fichar por el Real Madrid.

Sin embargo, el Bayern probablemente solo dejaría marchar a Olise si fracasaran las conversaciones para ampliar su contrato, vigente hasta finales de junio de 2029. «Estamos tranquilos. Michael Olise tiene contrato hasta 2029. Nuestro objetivo es que siga mucho tiempo en el Bayern y que la cuestión del Real Madrid ni siquiera se plantee», afirmó Hainer.

Getty Images

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¿Hasta cuándo tiene contrato Michael Olise con el Bayern de Múnich?

Preguntado por si el Bayern podría rechazar una oferta de un club interesado de 250 o incluso 300 millones de euros, su presidente respondió: «Me gusta citar a Karl-Heinz Rummenigge, que, cuando era presidente de la junta directiva, solía decir: ‹No somos un club vendedor, sino comprador›».

Hainer añadió que esa filosofía no ha cambiado en el Bayern a lo largo de los años. «No hay que fijarse siempre solo en el dinero. También hay que ver si el jugador encaja con nosotros por su forma de jugar, su personalidad, sus rasgos de carácter y también por su calidad humana».

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Para terminar, volvió a insistir con toda claridad: «Michael se siente a gusto aquí y sabe lo que tiene en el Bayern».

Olise llegó a la Säbener Straße en el verano de 2024 procedente del Crystal Palace, club de la Premier League, por 53 millones de euros. En el equipo dirigido por Vincent Kompany se convirtió rápidamente en un titular imprescindible: solo en la pasada temporada participó en 53 goles (22 tantos y 31 asistencias) en 52 partidos oficiales.

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Al francés también le van bien las cosas esta temporada. Suma doce goles y siete asistencias en 15 partidos entre todas las competiciones.