30 minutos: el secreto del retraso en el inicio de la gala del Balón de Oro

La gala de entrega del Balón de Oro, prevista en la capital británica, Londres, la noche de este lunes, se retrasó 30 minutos debido a problemas de tráfico en la zona.

Según varios informes de prensa, el trío formado por el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, son los favoritos más destacados para hacerse con el prestigioso galardón.

El diario británico Independent informó de que, debido a la presencia de grandes multitudes de aficionados y a una enorme aglomeración en la zona circundante y sus alrededores, los invitados se encontraron con retrasos para llegar a la alfombra roja, lo que provocó el retraso del inicio de la gala.

En consecuencia, la gala —que presentarán Kate Scott y Thierry Henry— se aplazó de las ocho de la tarde, hora de Greenwich (once de la noche, hora de La Meca), a las ocho y media de la tarde, hora de Greenwich.

El diario señaló que el ganador del Balón de Oro se anunciará en torno a las diez de la noche, hora de Greenwich (la una de la madrugada, hora de La Meca).







