3 ofertas europeas rescatan al jugador del Al-Ittihad del infierno del banquillo

Parece que el futuro de Faisal Al Ghamdi en el Al Ittihad está abierto a todas las posibilidades, después de que surgieran nuevos acontecimientos que podrían empujar al jugador a vivir una experiencia diferente durante la próxima temporada, en medio de la fuerte competencia por asegurarse un lugar como titular en la alineación del "Decano".

El periodista Mohammed Al Bukairi reveló la llegada de 3 ofertas del extranjero a la dirección del club para hacerse con los servicios de Al Ghamdi, después de que el jugador las recibiera a través de su agente durante el último periodo.

La fuente aclaró que las ofertas llegaron de clubes de España, Portugal y Grecia, por lo que el centrocampista saudí se encuentra ante más de una opción europea, en un momento en el que aún no se ha definido la postura final del Al Ittihad respecto a dichas ofertas.

Al Ghamdi desea que la dirección del Al Ittihad defina su postura sobre las ofertas antes del final del mercado de fichajes de verano, sobre todo porque aspira a vivir una nueva experiencia profesional fuera de Arabia Saudí, después de haber tenido ya una experiencia en el extranjero con anterioridad.

Lee también: Cristiano Ronaldo y el último baile, ¿saldrá del Al Nassr por la puerta grande?

La postura del jugador se produce ante su temor a la escasez de oportunidades de participación con el Al Ittihad, especialmente por la fuerte competencia en el centro del campo y la presencia de más de un nombre capaz de ocupar las mismas posiciones, lo que podría dejarlo alejado de la participación regular durante la nueva temporada.

Al Ghamdi aguarda la decisión de la dirección del Al Ittihad sobre su futuro, ya sea aprobando su salida para vivir una nueva experiencia europea o manteniéndolo en las filas del equipo, en un momento en el que el deseo del jugador de conseguir más minutos de juego parece un factor decisivo para determinar su próximo destino.