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3 nuevas estrellas en las garras de Mourinho: el Real Madrid empieza a dibujar los rasgos de la temporada

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K. Mbappe
M. Cucurella
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Fuerte impulso para el Real Madrid

Tres nuevos jugadores se incorporaron a la plantilla del entrenador portugués José Mourinho en el Real Madrid, ya que Cucurella, Mbappé y Konaté participaron en los entrenamientos grupales de este lunes, tras someterse a los exámenes médicos obligatorios en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El sitio oficial del Real Madrid señaló que "los tres jugadores se sometieron a la primera parte de su reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid, y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el hospital Blua Sanitas Valdebebas", en el marco del protocolo habitual para los nuevos jugadores o los que regresan de vacaciones.

La plantilla completa el miércoles

La plantilla de Mourinho no estará completa hasta el próximo miércoles, cuando se espera que el francés Aurélien Tchouaméni y el inglés Jude Bellingham se sumen a los entrenamientos grupales.

Con la presencia de ambos, el entrenador portugués podrá contar con toda su plantilla actualmente disponible, lo que le brinda una visión más clara de las opciones tácticas disponibles antes del inicio de las competiciones oficiales.

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Posibilidad de nuevos cambios

No obstante, podrían producirse otros cambios en la plantilla antes del cierre del mercado de fichajes de verano a finales del mes en curso, ya que el conjunto merengue sigue estudiando varias opciones en el mercado, tanto en lo relativo a nuevas incorporaciones como a la salida de algunos jugadores que no entran en los planes de Mourinho para la próxima temporada.

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