3 millones de euros y una cesión: el Barcelona llega a un acuerdo con un nuevo portero

El Barcelona está cerca de cerrar una importante operación con la que el club catalán planea asegurar el futuro de la portería, tras la finalización del contrato de Wojciech Szczesny en junio de 2027.

Según lo informado por el diario Sport, citando al portal croata Index HR, el Barcelona y el Fenerbahçe han alcanzado un acuerdo preliminar por el traspaso del guardameta croata Dominik Livakovic a cambio de unos 3 millones de euros, además de una serie de variables.

El rotativo español confirmó que las negociaciones entre ambos clubes están muy avanzadas, aunque todavía no han llegado a la fase de cierre definitivo.

El plan del Barcelona

El plan inicial del Barcelona consiste en completar la contratación del portero croata y luego cederlo durante una temporada al Dinamo de Zagreb, para que regrese al club catalán una vez finalizada la cesión y ocupe el puesto de segundo guardameta por detrás de Joan García, en quien el club apuesta para que sea el portero titular.

Al mismo tiempo, el Barcelona no descarta otras opciones para el futuro de Livakovic, entre ellas cederlo a un club diferente, o incluso inscribirlo en las filas del primer equipo esta temporada, si las normas del límite salarial permiten al club completar su inscripción.

El papel del agente del jugador

El agente de Livakovic, Andy Bara, desempeña un papel importante en las negociaciones, gracias a su buena relación con el Barcelona, ya que ha ayudado a alcanzar una fórmula que pueda satisfacer a todas las partes.

Asimismo, el nivel que mostró el portero durante el Mundial 2026 ha contribuido a convencer a la dirección deportiva del club catalán de la conveniencia de su fichaje, sobre todo porque el Barcelona desea resolver la operación de forma anticipada en lugar de esperar hasta la salida de Szczesny.

Una experiencia previa en España

Livakovic cuenta con una experiencia previa en LaLiga, después de incorporarse al Girona cedido por el Fenerbahçe, aunque no disputó ningún partido con el equipo, antes de que su cesión finalizara de forma anticipada.

Aquel periodo provocó tensiones entre el guardameta y el entrenador del Girona, Míchel, después de que el técnico aclarara que Livakovic le había comunicado su falta de deseo de continuar o de jugar, por su intención de mantener sus opciones abiertas antes del Mundial y de buscar un nuevo club. Tras su marcha, Marc-André ter Stegen se convirtió en su sustituto en el Girona.