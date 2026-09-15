3 mensajes explosivos de Lekjaa: desafío a Senegal y España y apoyo a Infantino

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, mantiene la postura de su país en el litigio relativo a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Senegal, asegurando que Marruecos seguirá defendiendo sus derechos y recurriendo a las leyes y reglamentos vigentes, en coincidencia con la proximidad de la vista del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), fijada para el próximo 8 de octubre.

Lekjaa habló en una extensa entrevista con la revista "Jeune Afrique", de la que el diario "Al-Shorouk" recogió lo más destacado, en la que abordó una serie de asuntos, encabezados por la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones, junto a las aspiraciones de Marruecos relativas a albergar el partido final del Mundial 2030.

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El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol subrayó que su país mantiene su compromiso con la aplicación de la ley y los reglamentos, insistiendo en que la postura de Marruecos en la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones no está vinculada a ninguna otra consideración, sino que se basa en las normas de la competición y el juego limpio.

Lekjaa aclaró que la Federación Marroquí considera que la parte senegalesa infringió los reglamentos durante los sucesos del partido final, después de que los jugadores y el cuerpo técnico abandonaran el terreno de juego, estimando que este tipo de actos no puede desligarse de las normas que regulan las competiciones internacionales.

Señaló que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevó a cabo, posteriormente, modificaciones en algunas normas con el objetivo de endurecer las sanciones vinculadas a este tipo de casos, lo que refuerza, desde su punto de vista, la importancia de respetar los reglamentos y no permitir prácticas que puedan alterar las normas de la competición.

Lekjaa expresó su confianza en la vía legal elegida por Marruecos para defender su postura, insistiendo en que la Federación Marroquí seguirá recurriendo a las instancias competentes con el fin de proteger sus derechos y garantizar la aplicación de las normas para todos.

La vista del 8 de octubre no es el final del caso

Sobre la vista del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) prevista para el próximo 8 de octubre, Lekjaa aclaró que esta vista representa una etapa dentro de un recorrido legal que puede ser largo, y no necesariamente la fecha en la que se emitirá el fallo definitivo del caso.

Señaló la posibilidad de que se celebren otras vistas durante las fases de estudio del expediente, lo que significa que el caso podría prolongarse un tiempo adicional antes de llegar a una decisión definitiva que zanje el litigio.

Esto se produce en medio de la firmeza de Marruecos en su postura legal y su deseo de obtener una decisión que consagre, desde su punto de vista, el respeto de los reglamentos que regulan las competiciones continentales e internacionales.

La final del Mundial 2030

El presidente de la Federación Marroquí pasó en su intervención a otro asunto no menos importante, relativo a albergar el partido final del Mundial 2030, que organizan Marruecos, España y Portugal.

Lekjaa afirmó que su país está comprometido con todos los procedimientos y normas que fija la Federación Internacional de Fútbol, incluidas las visitas de los comités de inspección y los procesos adoptados para elegir los estadios y las ciudades que acogerán los partidos del torneo.

Al mismo tiempo, Lekjaa insistió en que Marruecos tiene derecho a defender sus opciones de albergar el partido final, en su condición de representante del continente africano en este asunto, asegurando que la ambición marroquí no contradice el respeto de los procedimientos oficiales establecidos por la FIFA.

Lekjaa defiende su apoyo a Infantino

En otro contexto, Lekjaa abordó su postura de apoyo a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), aclarando que este apoyo se basa en el convencimiento de que el fútbol puede ser un medio para unir a los pueblos y acercar las distancias entre ellos.

Afirmó que su postura respecto a Infantino no significa renunciar a la importancia de desarrollar los mecanismos de gobernanza dentro de la institución internacional, insistiendo en la necesidad de reforzar el equilibrio, la transparencia y la buena gobernanza en la gestión del fútbol mundial.

Lekjaa aclaró que su visión no está ligada a las personas tanto como a los principios y las instituciones, subrayando la importancia de construir un sistema sólido capaz de lograr el equilibrio entre las distintas partes e intereses dentro del fútbol internacional.