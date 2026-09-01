La maldición de las lesiones derribó las fortalezas del Al-Hilal en el partido del clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli, en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal recibió a su homólogo, el Al-Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena, en un encuentro aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal sufrió una serie de lesiones en sus fortalezas defensivas desde el inicio del partido, que comenzó con el defensa saudí Ali Lajami, quien se vio obligado a salir durante la primera parte, entrando Hassan Tambakti en su lugar.

Lo curioso es que Tambakti también acababa de regresar de una larga lesión, pero se vio obligado a participar ante la ausencia del defensa turco Yusuf Akçiçek, también por lesión.

La maldición de las lesiones continuó con el inicio de la segunda parte, cuando el lateral francés Theo Hernández tampoco pudo completar el partido, entrando Mutaib Al-Harbi en su lugar.

Pocos minutos después, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, zaguero del Al-Hilal, sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un violento choque con el francés Valentin Atangana, centrocampista del Al-Ahli.

Koulibaly se vio obligado a colocarse un vendaje en la cabeza ante el fuerte sangrado que sufría, pero su entrenador italiano Simone Inzaghi decidió no sustituirlo, ante la inferioridad numérica en los elementos de la línea defensiva.

De este modo, todos los elementos de la línea defensiva del Al-Hilal sufrieron lesiones en el partido del clásico ante el Al-Ahli, a excepción del lateral derecho Mohammed Al-Mahzari.