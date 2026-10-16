Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, lanzó múltiples mensajes antes del duelo ante el Ipswich Town en la séptima jornada de la Premier League, al hablar de sus aspiraciones de lograr un arranque histórico, de la derrota de su equipo frente al Paris Saint-Germain y del futuro de Erling Haaland, además del polémico caso que rodea al club. El entrenador italiano reveló que las presiones externas no han afectado negativamente al equipo, sino que han contribuido a una mayor unión entre jugadores y aficionados, y recalcó que su atención está puesta en sumar victorias.

Maresca aseguró que su atención está centrada en ganar el partido ante el Ipswich, al explicar que el triunfo le daría a su equipo la oportunidad de alcanzar siete victorias consecutivas y 21 puntos.

Afirmó que los récords solo adquieren su verdadero valor si se traducen en logros al final de la temporada, y subrayó la importancia de gestionar con precisión los minutos de los jugadores, tanto en el club como con sus selecciones nacionales.

Añadió que la congestión del calendario obliga a rotar, pero también brinda al cuerpo técnico la oportunidad de conocer mejor el potencial de los futbolistas a través de los entrenamientos y los partidos.

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El técnico italiano se mostró satisfecho con la respuesta del equipo durante el último periodo, pese a la dificultad del calendario, que incluyó el enfrentamiento ante el Liverpool en Anfield y después frente al Paris Saint-Germain.

Señaló que la unión entre el club, la afición y los jugadores ayudó al equipo a manejar estas circunstancias, y recalcó que el partido contra el Ipswich no es menos importante en cuanto a puntos que los grandes encuentros.

Sobre el ruido que rodea al club, Maresca explicó que la mejor respuesta es conseguir victorias, y puso como ejemplo el triunfo de su equipo en Anfield y su intención de mantener los resultados positivos.

Agregó que, desde su punto de vista, las presiones externas han contribuido a una mayor unión del club, la afición y el equipo, y recordó las declaraciones de Rúben Dias sobre el hecho de que algunos no quieren ver al Manchester City ganar.

Maresca habla de la derrota ante el Saint-Germain

Maresca consideró que la derrota ante el Paris Saint-Germain encierra lecciones importantes, y explicó que el Manchester City desperdició ocasiones antes de recibir el primer gol, entre ellas una oportunidad de Rayan Cherki y un tiro libre ejecutado por Enzo, además de un saque de esquina que terminó en un remate al larguero.

Indicó que recibir el primer y el segundo gol en un intervalo corto descolocó a los jugadores y rompió el equilibrio, aunque elogió el rendimiento del equipo en la segunda mitad, al considerar que merecía un mejor resultado.

Aseguró que enfrentarse a uno de los mejores equipos de Europa ofrece una oportunidad importante para aprender y evolucionar, tanto para él como para los jugadores.

También describió la reunión de los jugadores sobre el campo durante el partido como un gesto positivo, que reflejó su deseo de reforzar el espíritu colectivo tras los momentos difíciles.

"Prefiero ganar 1-0": Maresca critica los goles recibidos

El entrenador del Manchester City insistió en la importancia de mejorar el aspecto defensivo, y afirmó que prefiere ganar con la portería a cero antes que vencer por 5-3.

Explicó que marcar goles refleja la capacidad del equipo para generar ocasiones, pero eso no reduce la necesidad de desarrollar el rendimiento defensivo y reducir los errores que permiten a los rivales llegar a la red.

Al hablar de las exigencias del centro del campo, señaló que algunos partidos requieren más fuerza y agresividad, pero eso no significa necesariamente depender de tres jugadores con tareas defensivas, ya que todo se determina según el plan de cada encuentro.

Maresca elogió las cualidades de Bouaddi, al asegurar que el jugador destacado no se limita a ofrecer un buen rendimiento, sino que también contribuye a elevar el nivel de sus compañeros.

¿Tendrá Haaland descanso próximamente?

Maresca reveló que el cuerpo técnico estudia darle a Erling Haaland un periodo de descanso, ante la acumulación de partidos y la multiplicidad de compromisos internacionales y nacionales.

Explicó que el asunto no afecta solo al delantero noruego, sino que incluye a un grupo de jugadores que participan de forma continua con el Manchester City y con sus selecciones nacionales, y recalcó que darles descanso en el momento adecuado es necesario.

El técnico italiano también expresó su plena confianza en la directiva del Manchester City, al señalar que no ve necesario recurrir a opiniones de fuera del club para entender el caso que lo rodea.

Dijo que respeta el derecho de todos a expresar sus opiniones, esté de acuerdo con ellas o no, pero que prefiere esperar el resultado final antes de emitir juicios.

Añadió que ha hablado con los responsables del club en varias ocasiones y que ha recibido aclaraciones sobre la situación, al asegurar que su confianza en la directiva fue una de las razones de su llegada al equipo.

Maresca revela los detalles de su encuentro con Guardiola

Maresca habló de su encuentro con Pep Guardiola tras el partido contra el Paris Saint-Germain, y explicó que comentaron los acontecimientos del encuentro y sus dos mitades.

Señaló que el técnico español se mostró feliz por estar en el estadio y fue positivo respecto a lo que vio, y añadió que su presencia alegró a la afición, porque el estadio seguirá siendo su casa.

Maresca negó que Guardiola hubiera hablado con los jugadores después del partido.

Maresca defiende a Fernández

Maresca elogió la personalidad de Fernández, al describirlo como una persona educada, profesional y de gran corazón, y señaló que la imagen que algunos tienen de él puede diferir de su verdadera personalidad.

Afirmó que conoce a los miembros de su familia, incluidos su padre, su madre, su esposa y sus hijos, y lo consideró una persona maravillosa.

Sobre la acción en la que Fernández empujó al árbitro, Maresca aclaró que el jugador no lo hizo de forma intencionada y que lo ocurrido fue un gesto espontáneo que resultó algo gracioso.

Maresca elogia a Foden y advierte sobre el Ipswich

Maresca aseguró que Phil Foden se está entrenando bien y que los indicios relativos a su nivel son positivos, pese al periodo difícil que atravesó desde el parón internacional y su posterior expulsión ante el Manchester United.

Explicó que Foden está disponible para jugar ante el Ipswich, pero que el cuerpo técnico decidirá el once inicial en función del apretado calendario de partidos.

Al final de su intervención, Maresca advirtió de la dificultad del encuentro, al señalar que el Ipswich ha tenido una semana completa para prepararse, mientras que el Manchester City disputó un partido hace solo 48 horas.

Aseguró que el duelo representa una oportunidad importante para sumar tres nuevos puntos y ampliar la diferencia con el segundo clasificado a seis puntos, e insistió en la necesidad de seguir ganando y de no distraerse con las presiones externas.