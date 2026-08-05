29 millones de euros no son suficientes para el Feyenoord: Givairo Read tiene una opción menos

Givairo Read no continuará su carrera en la AS Roma, según informa De Telegraaf este miércoles por la mañana. De este modo, el carrilero de 20 años seguirá, por ahora, en el Feyenoord.

La Roma no logró alcanzar un acuerdo con el Feyenoord en las últimas semanas y por eso ha pasado a centrarse en Nahuel Molina (28), del Atlético de Madrid.

Según medios internacionales, Molina le costaría a la Roma un máximo de diecisiete millones de euros, por lo que es una alternativa más barata que Read.

El periodista Yorick Hokke sabe más sobre la última oferta llegada desde la capital italiana. «La última oferta de la Roma podía ascender, mediante bonus, hasta al menos 29 millones de euros, pero tampoco en ese caso el Feyenoord aceptó».

Anteriormente, el Feyenoord ya rechazó varias ofertas del Nottingham Forest. El contrato de Read sigue vigente hasta mediados de 2029.

Por tanto, el director técnico Devy Rigaux no está colaborando sin más en una salida de Read. Los persistentes rumores sobre una cláusula en su contrato ya pueden ir a la papelera.

Rigaux y el Feyenoord prefieren renegociar y ampliar el contrato vigente del talentoso Read, añade además Hokke.