La asociación con la multinacional Viessmann reportará al Bayern de Múnich 250 millones de euros, según informan los medios.

La empresa se convierte en el cuarto accionista del club más importante del fútbol alemán, junto al accionista mayoritario, el FC Bayern eV, tras adidas (que entró en 2002 por 77 millones de euros), Audi (2010 por 90 millones) y Allianz (2014 por 110 millones). Según los estatutos, el FC Bayern eV debe conservar el 70 % de las acciones.

El especialista en tecnología de calefacción Viessmann adquiere ahora un paquete equivalente originalmente al 5 %. Como la operación se realiza mediante una ampliación de capital, el valor calculado de esa participación asciende a casi el 6,7 %. Los otros tres accionistas tendrán entonces algo menos del 7,8 % cada uno.

FC Bayern: se ampliará el consejo de supervisión del que forma parte Uli Hoeneß

Está previsto que el máximo responsable de la empresa, Max Viessmann, se incorpore al consejo de supervisión del club muniqués como parte del acuerdo. El órgano, presidido por Herbert Hainer y en el que también figuran antiguas figuras destacadas del club como Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, pasará así de sus nueve miembros actuales a diez.

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El nuevo accionista, con el que el club mantiene relaciones comerciales desde 2018, «comparte con el FC Bayern valores como la tradición, la ambición y la innovación», afirmó Hainer. El paso «refuerza la estructura de propiedad del FC Bayern München AG», añadió, antes de subrayar: «Además, una base de capital propio que vuelve a mejorar considerablemente amplía el margen de actuación en una época de cambios constantes».

Max Viessmann señaló que su empresa quiere «como empresa familiar de cuarta generación, aportar a esta colaboración no solo capital, sino también nuestra experiencia empresarial. Queremos contribuir a un FC Bayern fuerte, como club con identidad propia, económicamente independiente y con un éxito sostenible».

Viessmann ya es miembro del consejo asesor del FC Bayern München eV. Según las partes, la nueva colaboración abarca «en particular proyectos en los ámbitos de la sostenibilidad, la internacionalización y la digitalización».

Viessmann opera en más de 40 países y emplea a unas 6000 personas en su actividad industrial principal, con una facturación anual de alrededor de 2000 millones de euros. El grupo lleva muchos años muy implicado en el deporte.