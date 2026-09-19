José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista de su equipo para disputar el derbi ante su vecino, el Atlético, mañana domingo, en la séptima jornada de LaLiga, en el estadio Metropolitano.

El Real Madrid cuenta con 15 puntos y es segundo en LaLiga, aventajando por dos puntos al Atlético de Madrid, cuarto en la clasificación.

La web del Real Madrid publicó la lista de los merengues para el partido de mañana, que quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Defensa: Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries

Centro del campo: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch

Ataque: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé

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