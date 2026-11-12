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En un momento en el que se rompió el corazón del fútbol español, todos se pusieron del lado de una misma familia; no fueron solo las gradas las que guardaron silencio, sino que enmudeció un estadio entero, y después el silencio se transformó en una ola de amor y apoyo que no se detuvo.

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Días después de la tragedia que sacudió al mundo, la familia de Jesús de Miguel ha anunciado que ha recibido más de 213.000 euros recaudados a través de una campaña de financiación colectiva, en un emotivo mensaje de agradecimiento en el que subrayó que cada gesto, por pequeño que pareciera, tuvo un gran valor.

La familia señaló, en un comunicado oficial publicado por la agencia española "AFE": "Ya hemos recibido las donaciones de la campaña de financiación colectiva que puso en marcha el futbolista Fran Sol, y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y gratitud a todos por esta oleada de cariño y apoyo que hemos recibido".

El comunicado añadió: "Nos ha emocionado profundamente ver a tanta gente unida en torno a esta iniciativa. Cada gesto generoso significa mucho para nosotros, y queremos que sepáis que hemos recibido todos estos generosos sentimientos con un enorme cariño".

La familia afirmó: "Damos las gracias a todos los que han contribuido con sus amables mensajes, en palabras que parecían sencillas pero que encerraban todo el significado de la gratitud para una familia que todavía vive el impacto del golpe, y que intenta encontrar algo de consuelo en la solidaridad de miles de personas a su alrededor".

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Los detalles de la campaña revelaron una respuesta excepcional dentro y fuera del ámbito deportivo, pues entre los donantes destacaron figuras relevantes, como el presidente del Cádiz Cristian Septién, que donó 15.000 euros, y el presidente del Ceuta Luhay Hamido, que donó 3.500 euros.

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Los jugadores también contribuyeron de forma notable: Pedro Porro donó 3.500 euros y Marc Bartra 3.000 euros, mientras que tanto Álex Remiro como Borja Iglesias donaron 2.500 euros.

Los detalles de la tragedia se remontan al lunes 2 de noviembre de este año, cuando un partido corriente entre el Tenerife y el Andorra se convirtió en una tragedia que sacudió al mundo del fútbol. El marcador reflejaba un empate a dos goles por equipo cuando Jesús de Miguel se lanzó hacia un balón alto, en el mismo instante en que el portero Óno salía de su portería para defenderlo.

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El silencio se adueñó del estadio después de que Óno saltara y chocara con el jugador español con una fuerza enorme, lo que le provocó una parada cardíaca, mientras que el portero de Guinea Ecuatorial recibió una tarjeta roja directa. De Miguel recibió primeros auxilios inmediatos sobre el terreno de juego, en medio del estupor de jugadores y aficionados, y tras horas de angustia, se anunció su fallecimiento al día siguiente, convirtiendo el partido en un recuerdo doloroso e inolvidable.

El propio Óno expresó su profunda tristeza, diciendo: "Estos son los días más difíciles de mi vida, me cuesta muchísimo expresar mis sentimientos y soy incapaz de asimilar lo que ha pasado. Siento un enorme dolor por la pérdida de Jesús; pienso en él, en su familia y en todos los que le querían".

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Y continuó: "Sé que hay muchos asuntos que deben tratarse, y afrontaré todo lo que venga con el máximo respeto. Pero ahora no puedo pensar en nada más que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Y hoy, después de que las donaciones hayan llegado a la familia del fallecido, esta campaña demuestra que la solidaridad sigue siendo más fuerte que el dolor, y que el recuerdo de Jesús de Miguel permanecerá vivo en los corazones de quienes le quisieron y de quienes no le conocieron, pero sintieron su pérdida como si fuera uno de los suyos.