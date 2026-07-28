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Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty
Christian Guinin

Traducido por

¡200 millones de euros de salario! Robert Lewandowski rechazó una megaoferta de contrato para fichar por la MLS

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R. Lewandowski
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De cara a la nueva temporada, Robert Lewandowski se lanza a la caza de goles con el Chicago Fire. Para fichar por la MLS, el polaco rechazó un montón de dinero.

Como reveló Pini Zahavi, el agente del delantero, en una entrevista con el portal deportivo polaco WP SportoweFakty, Lewandowski tenía a comienzos de 2026 una oferta extremadamente lucrativa de un club saudí no identificado, que en un primer momento también quería aceptar.

«Es cierto, Robert quería irse a Arabia Saudí. También sabíamos que allí nos esperaba mucho dinero», explicó Zahavi, que no ocultó las cifras ofrecidas. El delantero habría podido firmar un contrato de dos años y, a cambio, cobrar la astronómica suma de 200 millones de euros (100 millones de euros por año).

Sin embargo, al final Lewandowski acabó decidiéndose por no aceptar la oferta y quedarse en el FC Barcelona. Solo cuando sus minutos con los catalanes fueron cada vez menos y el técnico azulgrana, Hansi Flick, ya no pudo darle al jugador de 37 años ninguna garantía de titularidad regular, su deseo de cambiar de club se consolidó.

«No podían darle a Robert una garantía de titularidad, algo que para él era más importante que el dinero. Deco y Hansi tenían otras visiones para el futuro de Robert en Barcelona, así que a partir de cierto momento empezamos a pensar en otras opciones», justificó Zahavi.

lewandowskiGetty Images

Robert Lewandowski celebra su debut con Chicago Fire

A finales de junio, Chicago Fire anunció finalmente el fichaje del internacional polaco en 167 ocasiones (89 goles). Su contrato con el Barcelona ya había expirado el 1 de julio, por lo que el club de la MLS no pagó traspaso alguno a los españoles.

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Ya en mayo, Lewandowski, campeón un total de 14 veces en Alemania, España y Polonia, y ganador de la Champions League con el Bayern en 2020, había declarado que no renovaría su contrato. Antes, había quedado eliminado con Polonia en el playoff para el Mundial ante Suecia.

En Chicago, el jugador de 37 años sigue los pasos de su excompañero en el Bayern Bastian Schweinsteiger, que jugó durante un año en la MLS a partir de 2019. Lewandowski ya debutó con su nuevo club: en la derrota por 2-3 ante Inter Miami, el polaco pasó desapercibido.

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