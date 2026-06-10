20 expertos advierten: la FIFA pone en peligro la seguridad de los jugadores... y tres minutos no bastan

Un grupo de destacados científicos ha advertido a la FIFA de que las medidas de seguridad contra el calor para el Mundial 2026 son «insuficientes» y podrían poner en riesgo la salud de los jugadores, según la BBC.

En una carta abierta, expertos en salud, clima y rendimiento deportivo aseguran que las directrices de la FIFA no se ajustan a los datos científicos disponibles y «no se pueden justificar».

Piden periodos de enfriamiento más largos y protocolos claros para retrasar o suspender partidos ante condiciones extremas.

Lea también

Alemania logra la racha de victorias más larga en 46 años

¡Harry Kane iguala un récord centenario!

El torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, podría enfrentar problemas de calor, pues en 14 de los 16 estadios las temperaturas podrían superar niveles peligrosos.

En el sur de EE. UU. y el norte de México, las máximas suelen estar entre 30 y 35 °C, pero pueden llegar a 40 °C en olas de calor.

La carta está firmada por 20 expertos de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa.

Piden a la FIFA medidas urgentes, como:

- Retrasar o aplazar los partidos cuando el índice WBGT supere los 28 °C.

- Periodos de descanso de al menos 6 minutos.

- Mejorar las instalaciones de enfriamiento para los jugadores.

- Actualizar las directrices con los estudios científicos más recientes.

«Tres minutos no son suficientes»

Andrew Sims, director del New Weather Institute, que coordinó la carta abierta a la FIFA, declaró a «BBC Sport»: «Nos preocupa que la FIFA esté actuando de forma imprudente en lo que respecta a la salud y la seguridad de los jugadores».

El profesor Douglas Casa, de la Universidad de Connecticut y firmante de la carta, añade que las directrices actuales de la FIFA están lejos de ser óptimas: «Los descansos en cada parte deben ser de más de 3 minutos... Al menos 5 minutos por descanso, y preferiblemente que se prolonguen hasta los 6 minutos».

Y añadió: «Esperamos que esta carta abierta convenza a la FIFA de actualizar las directrices relativas a la temperatura antes del Mundial».

La FIFA asegura que protege la salud de todos los involucrados y que evalúa los riesgos climáticos durante la planificación.







