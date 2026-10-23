El Barcelona afronta el Clásico ante su eterno rival, el Real Madrid, armado con un registro excepcional en su estadio, el Spotify Camp Nou, que desde su reapertura se ha convertido en un fortín difícil de penetrar en LaLiga, después de que el conjunto catalán lograra la victoria en los 18 partidos que ha disputado en la competición en su feudo.

El Barcelona recibe a su rival tradicional la tarde del domingo, en un enfrentamiento de gran importancia en la carrera por el título, pues el conjunto catalán lidera la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras sus últimos resultados en su estadio le dan un fuerte impulso antes de la esperada cumbre.

18 victorias y un registro ofensivo aterrador

Desde su regreso a su estadio el 22 de noviembre de 2025, con la victoria por 4-0 ante el Athletic de Bilbao, el Barcelona impuso su dominio sobre sus rivales en los partidos de Liga, logrando 18 victorias consecutivas, la última de ellas el triunfo sobre el Getafe por 3-0, según las estadísticas del diario Mundo Deportivo.

Durante esta racha, los jugadores del técnico Hansi Flick anotaron 58 goles, por tan solo 11 encajados, además de dejar su portería a cero en 10 partidos, con un promedio que supera los tres goles por encuentro, cifras que reflejan la fuerza ofensiva del equipo y su capacidad para imponer su ritmo ante su afición.

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Las victorias no se limitaron a los equipos menos competitivos, sino que incluyeron también al Atlético de Madrid, el Real Betis y el Sevilla, junto al Espanyol y el Villarreal, además del triunfo sobre el propio Real Madrid por 2-0 el pasado mayo.

Lista de las 18 victorias del Barcelona en el Camp Nou

Temporada 2025-2026

Barcelona 4-0 Athletic de Bilbao — 22 de noviembre de 2025.

Barcelona 3-1 Deportivo Alavés — 28 de noviembre de 2025.

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid — 2 de diciembre de 2025.

Barcelona 2-0 Osasuna — 13 de diciembre de 2025.

Barcelona 3-0 Real Oviedo — 25 de enero de 2026.

Barcelona 3-0 Real Mallorca — 7 de febrero de 2026.

Barcelona 3-0 Levante — 22 de febrero de 2026.

Barcelona 4-1 Villarreal — 28 de febrero de 2026.

Barcelona 5-2 Sevilla — 15 de marzo de 2026.

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano — 22 de marzo de 2026.

Barcelona 4-1 Espanyol — 11 de abril de 2026.

Barcelona 1-0 Celta de Vigo — 22 de abril de 2026.

Barcelona 2-0 Real Madrid — 10 de mayo de 2026.

Barcelona 3-1 Real Betis — 17 de mayo de 2026.

Temporada 2026-2027

Barcelona 2-0 Athletic de Bilbao — 27 de agosto de 2026.

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano — 31 de agosto de 2026.

Barcelona 7-2 Racing de Santander — 16 de septiembre de 2026.

Barcelona 3-0 Getafe — 10 de octubre de 2026.

Una superioridad que trasciende los límites de la Liga

El sólido registro del Barcelona en su estadio no se detiene en la competición liguera, pues el equipo ha logrado la victoria en 23 de los 24 partidos oficiales que ha disputado en su feudo desde su regreso.

La única derrota fue ante el Atlético de Madrid por 0-2, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de la pasada temporada. Pese a ese resultado, el Barcelona logró cuatro victorias en los cinco partidos europeos que disputó en su campo, además de imponerse al Atlético de Madrid por 3-0 en la Copa del Rey.

El Real Madrid ante una prueba difícil

Estas cifras sitúan al Real Madrid ante una prueba sumamente complicada en el Clásico, pues el Barcelona busca prolongar su racha de victorias como local y mantener su ventaja al frente de la Liga, mientras el conjunto blanco aspira a romper el dominio de su rival en su estadio y recortar la diferencia de puntos.

La última victoria sobre el Real Madrid en el Camp Nou, por 2-0, representa un incentivo adicional para los locales antes del duelo del domingo, pero la esperada cumbre seguirá siendo una nueva prueba para la capacidad del Barcelona de mantener su registro perfecto en la Liga, ante un rival que sabe que cualquier tropiezo podría complicar aún más su misión en la carrera por el título.