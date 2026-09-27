173 minutos que revelan la verdad: ¿acertó el Real Betis al renunciar al "fichaje de Amrabat"?

Un informe periodístico español señaló este domingo que el Real Betis acertó en su decisión respecto al marroquí Sofyan Amrabat, jugador del Ajax neerlandés.

Amrabat jugó la temporada pasada con la camiseta del Real Betis cedido por el Fenerbahçe turco, antes de fichar por el Ajax el pasado verano.

Sofyan ha participado en 4 partidos con el Ajax, de los cuales solo uno como titular, con un total de 173 minutos disputados.

El diario "AS" afirmó que Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, quería recuperar a Amrabat el pasado verano, pero el club rechazó romper su tope salarial para cerrar el fichaje, y finalmente el jugador marroquí firmó con el Ajax.

Y añadió: "Los aficionados del Real Betis vieron cómo un mediocampista destacado se les escapaba de las manos, un jugador que fue una pieza fundamental la temporada pasada".

El diario continuó: "Sin embargo, la estrella marroquí ha fracasado hasta ahora en su adaptación al Ajax de Ámsterdam, y ha mostrado un descenso en su nivel".

Y explicó: "Sofyan solo ha empezado como titular una vez con el Ajax, con un promedio de aproximadamente 25 minutos en los demás partidos, sin lograr afianzarse en el once titular".

Y concluyó: "Por ello, el tiempo dio la razón al Betis, que decidió no cerrar el fichaje de Amrabat, quien hasta ahora no se ha asentado del todo".