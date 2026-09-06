El español Carlos Alcaraz continuó con la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos de tenis, tras lograr una merecida victoria ante el estadounidense Tommy Paul por 3 sets a 0, con un marcador de 6-4, 6-3 y 6-4, para asegurarse su plaza en los cuartos de final.

Alcaraz, considerado uno de los principales favoritos al título, no encontró grandes dificultades para resolver el duelo ante Paul, número 21 del mundo, después de imponer su estilo ofensivo y dominar los momentos decisivos, para conseguir su cuarta victoria consecutiva en el torneo y continuar su recorrido con firmeza en el último de los cuatro Grand Slams de este año.

El primer set fue muy competido, ya que Paul logró generar un peligro real sobre el servicio de Alcaraz, pero el jugador español esperó el momento adecuado y aprovechó la primera oportunidad para romper el saque de su rival, para llevarse el set y acercarse un paso más a la siguiente ronda.

En el segundo set, Alcaraz mantuvo su presión y logró romper de nuevo el servicio de Paul, antes de que el estadounidense recuperara el break tras un error en un golpe de derecha del español. Sin embargo, Alcaraz respondió enseguida con un tercer break, aprovechando su brillantez en los golpes de derecha, para llevarse el segundo set entre los cánticos del público en la pista Arthur Ashe.

Paul intentó regresar en el tercer set, pero Alcaraz mantuvo su superioridad, después de adelantarse con un break temprano y luego conseguir mantener su servicio hasta el final, para cerrar el partido con tres sets consecutivos y asegurar su billete a los cuartos de final.

Esta victoria refuerza la confianza de Alcaraz de cara a continuar su recorrido hacia la defensa de su título en Nueva York, sobre todo porque el español no ha perdido ningún partido en los cuatro Grand Slams tras adjudicarse los dos primeros sets a su favor.

Con este triunfo, Alcaraz regresa a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en 150 días, para continuar su búsqueda de un nuevo título en las pistas de Flushing Meadows.