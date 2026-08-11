"15 minutos que lo cambiaron todo": Enrique revela el secreto de su decisión y se marca un objetivo imposible

El español Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, confirmó su deseo de continuar con el club francés durante muchos años, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro, pese a que su contrato actual está próximo a expirar en 2027, y aseguró que el proyecto parisino sigue representando la experiencia más apasionante de su carrera como entrenador.

Luis Enrique, en declaraciones al sitio oficial de la UEFA, dijo que espera permanecer con el Paris Saint-Germain durante muchos años más, señalando que su relación con el club, la directiva y la afición le da la motivación para seguir trabajando, y que tiene la intención de dar lo máximo de sí para mantener al equipo en la cima del fútbol europeo.

Enrique había asumido las riendas del Paris Saint-Germain en 2023, y en poco tiempo logró llevar al equipo a una etapa de éxito sin precedentes, tras conquistar con él la Liga de Campeones en dos ocasiones, convirtiendo al club francés en una de las principales potencias competidoras en el panorama europeo.

El técnico español habló del periodo que siguió a la última conquista de la Liga de Campeones, explicando que disfrutó de unas vacaciones que se prolongaron durante 7 semanas y que pasó con su familia, en un intento de alejarse de las presiones del fútbol, aunque reconoció que la desconexión total del trabajo es casi imposible para un entrenador de este nivel, debido a los contactos permanentes y a las decisiones que hay que tomar durante el periodo de traspasos y la preparación de la nueva temporada.

Enrique rechazó ser calificado de "genio", pese al gran éxito que ha logrado con el Paris Saint-Germain, asegurando que el secreto de su evolución no está ligado a un talento excepcional, sino a su pasión por la competición y a su deseo permanente de mejorar el rendimiento y de desarrollar su relación con los jugadores y el equipo.

El técnico español explicó que busca convencer a sus jugadores en lugar de limitarse a dar órdenes, considerando que entender el juego y la capacidad de explicarlo de forma sencilla a los jugadores son de los factores más importantes que le ayudan a sacar lo mejor de ellos, y subrayó que este deseo de evolución constante es lo que lo mueve incluso después de conquistar los mayores títulos.

Enrique considera que el próximo reto del Paris Saint-Germain consiste en mantener su estatus entre los grandes del continente, después de que el equipo pasara de una etapa en la que no se le veía como un candidato principal a ganar la Liga de Campeones a ser uno de los principales aspirantes al título.

El técnico español señaló que su equipo tiene ahora una oportunidad histórica de igualar el logro del Real Madrid, mediante la conquista del título de la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva, asegurando que este objetivo representa un estímulo excepcional para los jugadores y el cuerpo técnico, y que el equipo no quiere conformarse con lo que ha logrado en el pasado.

Enrique subrayó que mantenerse en la cima es mucho más difícil que llegar a ella, explicando que el Paris Saint-Germain está ahora obligado a trabajar aún más para conservar su nuevo estatus, después de haberse ganado el respeto de los rivales y de haberse convertido en un equipo que no puede descartarse de los cálculos por el título europeo.

Al hablar de su experiencia con el club parisino, Enrique reveló que el proyecto del Paris Saint-Germain había sido el más apasionante para él entre sus proyectos como entrenador, recordando el momento de su encuentro con su asesor futbolístico Luis Campos, del que dijo que solo necesitó 15 minutos para descubrir que existía una total coincidencia de visión entre ambos.

El entrenador aseguró que se siente cómodo dentro del club, diciendo que disfruta al comenzar cada temporada en medio del apoyo de la directiva y la afición, y que aspira a seguir trabajando y a lograr más victorias, pese a ser consciente de la dificultad de repetir los éxitos que el equipo ha conseguido durante los últimos años.