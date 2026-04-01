El jugador del Real Madrid se inclina por volver a las filas de su antiguo equipo durante el próximo mercado de fichajes, en una decisión que refleja su deseo de recuperar su puesto de titular.

Según ha publicado el diario español «AS», las negociaciones entre el español Dani Ceballos y su antiguo club, el Real Betis, parecen complicadas en estos momentos.

Esto se debe a las elevadas exigencias económicas asociadas al traspaso, ya que el Real Madrid valora la venta del jugador en unos 15 millones de euros.

El diario añade: «Los obstáculos no se detienen ahí, ya que Ceballos exige un salario anual de hasta 9 millones de euros».

Y prosiguió: «Esta cifra supone un gran reto para la directiva del Real Betis y complica el acuerdo, a pesar del deseo del jugador de marcharse».

Cabe recordar que el diario «Marca» había informado anteriormente de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no se opone a la marcha de Ceballos, siempre que llegue una oferta económica adecuada.

Dani Ceballos se centra actualmente en recuperarse por completo de su lesión en el muslo derecho y ha comenzado a entrenar parcialmente con el grupo.