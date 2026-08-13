Según informa The Athletic, los Blues han fijado una fecha límite. Según esa información, un club tendría que presentar antes del viernes a las 18.00 horas una oferta equivalente a 140 millones de euros para sacar al argentino de Londres.

Sobre todo a Manchester City se le atribuye un interés concreto en Fernández. Al parecer, los Skyblues buscan otro centrocampista creativo pese al fichaje de Elliot Anderson por 135 millones de euros. Más aún teniendo en cuenta que Rodri, un referente durante años, podría dejar el club.

El campeón del mundo y de Europa con España está siendo vinculado intensamente con el FC Barcelona, después de que el jugador de 30 años rechazara hace poco de forma sorprendente al Real Madrid. Aunque Fernández no sería un sustituto uno por uno de Rodri, no cabe duda de que posee una gran calidad. Eso también lo sabe el técnico del City, Enzo Maresca, que en verano tomó el relevo de Pep Guardiola y anteriormente había estado un año y medio en el banquillo del Chelsea. Aun así, el jugador de 25 años también es considerado candidato por parte del conjunto blanco.

Enzo Fernández: ¿Qué tal son sus cifras en el Chelsea?

Fernández había llegado a Stamford Bridge en enero de 2023 procedente del Benfica de Lisboa por unos 121 millones de euros, según se informó. Desde entonces ha disputado 169 partidos con el Chelsea, en parte también como capitán. En total, participó en 61 goles. En la pasada temporada, Fernández rindió a gran nivel pese a un contexto agitado, con 16 goles y nueve asistencias.

No obstante, Fernández también generó ruido a su alrededor. Fue incluso suspendido temporalmente por declaraciones públicas sobre su futuro tras la eliminación en octavos de final de la Champions League contra el PSG. Días después, declaró a medios argentinos que le gustaría vivir en Madrid si dejaba Londres, porque le recordaba a Buenos Aires.

Mientras tanto, la plantilla del Chelsea está a rebosar. En el marco de una ofensiva de fichajes en parte extraña bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso y del regreso de numerosos jugadores cedidos, más de 20 futbolistas figurarían en la lista de descartes de los Blues, que a su vez se reforzaron con jugadores de primer nivel. También en el centro del campo. Además del veterano Jordan Henderson (libre), con Morgan Rogers, llegado desde el Aston Villa por 138 millones de euros, se cerró el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol.

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