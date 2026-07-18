La selección argentina se medirá a España en la final del Mundial 2026, mañana en Nueva York-Nueva Jersey, en su duelo número 15.

Según «TYC Sports», se han visto las caras en 14 ocasiones: 6 triunfos por lado y 2 empates.

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En Mundiales solo se vieron las caras una vez: Argentina ganó 2-1 en la fase de grupos de Inglaterra 1966, el 13 de julio en Birmingham.

Su último duelo fue un amistoso el 27 de marzo de 2018 en el Metropolitano de Madrid, El encuentro terminó 6-1 a favor de España, lo que generó dudas sobre la Albiceleste antes de su participación en el Mundial 2018, donde cayó en octavos ante Francia.

En ese encuentro jugaron Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, todos convocados ahora, mientras que Lionel Messi se perdió el partido por lesión.

Además, tienen pendiente la «Finalissima» tras proclamarse campeones de sus respectivos continentes.

Se iba a jugar el 27 de marzo en Catar, pero se canceló por el conflicto en Oriente Medio y aún no tiene nueva fecha.

Historial completo de los enfrentamientos entre Argentina y España: