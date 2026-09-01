El español Carlos Alcaraz regresó por todo lo alto a la competición del tenis, tras firmar una convincente victoria sobre el ruso Roman Safiullin por tres sets a cero, con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, confirmando así su preparación para competir después de una larga ausencia por lesión.

Alcaraz disputó su primer partido individual en 139 días, después de que una lesión en la muñeca lo mantuviera alejado de las pistas desde el pasado abril, en medio de la expectación sobre su nivel y su capacidad para regresar rápidamente al ambiente de las grandes competiciones.

El jugador español se mostró en buen estado durante el partido, aprovechando una de sus armas más destacadas, los potentes golpes de derecha, con los que anotó más de 20 golpes ganadores, además de lograr aprovechar los puntos de rotura del servicio en los momentos importantes ante su rival ruso.

Alcaraz resolvió el primer set por 6-4, después de romper el servicio de Safiullin en el séptimo juego con un potente golpe de derecha, para luego mantener su saque en los momentos decisivos y ponerse por delante.

En el segundo set, Alcaraz comenzó perdiendo su servicio, pero respondió con rapidez rompiendo el saque de su rival en el tercer juego, antes de volver a imponerse en el séptimo juego con un preciso golpe sobre la línea, para cerrar el set con el mismo marcador.

El español impuso su dominio en el tercer set, aprovechando su potencia ofensiva, y logró romper el servicio de Safiullin con un potente golpe de derecha, antes de mantener su ventaja hasta resolver el partido por tres sets consecutivos.

Alcaraz declaró tras el partido: "Los últimos cinco meses han sido muy difíciles para mí. Eché de menos la competición, el público y la energía; extrañé competir, extrañé todo".

Alcaraz había realizado una breve preparación para el torneo a través de la competición de dobles mixto junto a Serena Williams la semana pasada, antes de regresar a la competición individual en medio de un cálido recibimiento del público de la pista Arthur Ashe, que dio la bienvenida a su regreso a los grandes torneos.

Alcaraz reconoció que sintió algunas dudas durante el partido, diciendo: "Hubo algunas dudas durante el partido, no voy a mentir. Intenté olvidarme de todo e intenté disfrutar".

Con esta victoria, Alcaraz aseguró su lugar en la segunda ronda del torneo, donde se enfrentará al portugués Jaime Faria, en una nueva prueba para comprobar hasta qué punto ha recuperado su nivel tras el largo periodo de ausencia.