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El Bayern sufrió ante el OSC Lille su primera derrota de la temporada. Los jugadores que regresan invitan al optimismo, pero tampoco resolverán su mayor problema actual. Aún es pronto para temer seriamente por los grandes objetivos del curso.

Si el Bayern de noviembre de 2026 fuese una jugada, sería el gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic ante el OSC Lille. El disparo de Ethan Mbappe rebotó en el poste y cayó a los pies de Pavlovic, que, completamente sorprendido, metió torpemente el balón en su propia portería . Fue el 2-1 definitivo y simboliza a la perfección la difícil situación del Bayern.

Durante semanas, el conjunto muniqués resistió todas las adversidades: la enfermedad de Jamal Musiala, la muerte del padre de Joshua Kimmich, el colapso de Vincent Kompany y su posterior baja, una lesión tras otra. En medio de todo ello, el Bayern logró, por ejemplo, una impresionante victoria por 0-2 en casa del Atlético de Madrid hace exactamente tres semanas. Ahora parece de otra época.

Desde entonces, el conjunto muniqués también perdió a su capitán, Manuel Neuer, y a sus dos mejores atacantes, Harry Kane y Michael Olise. Sin que tuviera culpa de ello. En cambio, los poderosos dirigentes del club sí abrieron innecesariamente otro frente con su campaña pública contra Musiala. Al parecer, todo junto fue demasiado.

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El viernes, el Bayern no pasó de un pobre empate en casa ante el 1. FC Köln, candidato al descenso en la Bundesliga. Ante el Lille, Kompany presentó, por falta de alternativas, quizá el once más insólito de su etapa en el Bayern: Pavlovic empezó como mediapunta y Konrad Laimer, como delantero centro. Tras una primera parte aceptable en la que se puso por delante, el equipo, mermado por las bajas, firmó una segunda mitad tan mala como pocas veces, o quizá nunca, se había visto con Kompany y encajó su primera derrota de la temporada . ¿Y ahora qué le espera al Bayern?

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El ejemplo del PSG debería tranquilizar al Bayern

Para empezar, algo que el conjunto muniqués no necesita en su situación actual: muchos partidos en muy poco tiempo. Al Bayern le esperan otras dos semanas consecutivas con partidos entre semana. El único encuentro realmente decisivo es el de octavos de final de la Copa de Alemania del próximo martes, en casa ante el Hertha BSC, líder de Segunda División. A estas alturas de la temporada, los tropiezos en la Bundesliga y la Champions League son molestos, pero nada más. Mejor atravesar una fase tan difícil ahora que en primavera. Pese a la delicada situación, los grandes objetivos de la temporada aún no corren verdadero peligro.

En la Bundesliga, el Bayern está a dos puntos del líder, el Borussia Dortmund, y hasta el parón invernal le esperan rivales relativamente asequibles. También está a dos puntos del octavo puesto en la Champions League, que daría acceso directo a octavos de final. Antes de Navidad solo le queda un partido en casa, contra el Slavia de Praga, penúltimo en la tabla. Después visitará al Manchester United y recibirá al Betis de Sevilla. Con tres victorias, el conjunto muniqués sumaría 17 puntos. Desde la introducción de la fase de liga, 16 puntos siempre han bastado para acabar entre los ocho primeros.

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Evitar la ronda intermedia es, por supuesto, deseable. Pero, en última instancia, puede no significar nada, como han demostrado las dos últimas temporadas. El Paris Saint-Germain tuvo que disputar una ronda extra en ambas ocasiones y acabó ganando el título las dos veces.

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Bayern: ¿quién puede sustituir a Harry Kane en ataque?

Pronto podría haber cierto alivio en cuanto a efectivos. Jamal Musiala salió desde el banquillo en Lille por segunda vez, mientras que Luis Diaz reapareció. Michael Olise también podría volver a la convocatoria el sábado contra el Hamburger SV. Los tres podrían ser opciones para el once inicial ya el martes ante el Hertha.

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Pero ni siquiera ese destacado trío puede solucionar el mayor problema actual: la falta de un delantero centro. Harry Kane estará de baja probablemente hasta marzo por una rotura de la sindesmosis. Las dos mejores alternativas de la plantilla, Serge Gnabry e Ismael Saibari, también estarán ausentes varias semanas más. Laimer, delantero improvisado, presionó sin descanso en Lille, pero apenas creó peligro ante la portería. Tom Bischof y Lennart Karl no tuvieron impacto como delanteros centro contra el Köln. Es posible que Kompany pruebe pronto ahí a Olise o a Diaz.

También sería lógico dar una oportunidad al prometedor Bastian Assomo. El chico de 16 años marca ahora sin parar: ocho goles en tres partidos con la selección alemana sub-17, dos dobletes consecutivos con el filial muniqués en la Regionalliga y un gol y una asistencia el miércoles en la victoria del sub-19 ante el Lille en la Youth League. Assomo ya demostró durante la pretemporada de verano que puede competir con el primer equipo: disputó cuatro partidos y marcó dos goles. Además, con sus 1,90 metros de altura, garantizaría presencia física en el área, a diferencia de todos los demás candidatos disponibles ahora mismo.

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La dirección deportiva también justifica siempre lo corta que es la plantilla argumentando que así los canteranos reciben antes sus oportunidades. Por esa vía, Lennart Karl logró dar el salto hace un año, a los 17 años. ¿Por qué no probar ahora al talentoso Assomo?

Bayern: Vincent Kompany quiere «disfrutar de la lucha»

Sin embargo, para no poner en peligro los objetivos de la temporada, el Bayern debería buscar necesariamente en invierno un suplente experimentado para Kane de cara a los partidos, mucho más difíciles, que vendrán después. Al fin y al cabo, no está en absoluto garantizado que el jugador de 33 años pueda volver a rendir a pleno rendimiento y recuperar su nivel anterior nada más producirse su regreso, previsto para marzo. Gnabry y Saibari pueden jugar en esa posición, pero no es la mejor para ninguno de los dos.

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Pese a todos los problemas, Kompany se mostró especialmente sereno al analizar la derrota en Lille. En lugar de hacer críticas explícitas o añadir presión, intentó transmitir una actitud positiva para sobreponerse a la situación. En su entrevista con DAZN, dijo hasta tres veces, prácticamente con las mismas palabras, que ahora se trataba de «disfrutar de la lucha».

Además de disfrutar de la lucha, para las perspectivas de éxito a corto plazo sería sin duda beneficioso que terminasen los debates sobre Musiala. El comunicado del miércoles por la mañana fue un primer paso en ese sentido . Sin embargo, el vicecapitán Joshua Kimmich volvió a avivar ese frente en Lille al defender, comprensiblemente, a su compañero y atacar a la directiva del club. Kimmich calificó su trato a Musiala de «absolutamente inaceptable y nada propio del Bayern» . Está por ver si los poderosos dirigentes dejarán esas palabras sin respuesta.