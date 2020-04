13 años Gary Medel: "La Selección se extraña mucho"

El Pitbull hace un balance de su gloriosa carrera con La Roja y pide tiempo para volver pues la salud es la primera prioridad en estos momentos.

Gary Alexis Medel Soto celebra, este 18 de abril, su aniversario número 13 con la Selección de , la cual capitanea desde el inicio de la era Rueda. Y echa de menos jugar con la misma, pero sabe que la salud está primero en pleno confinamiento por la expansión del coronavirus en el mundo. "Ya deseo mucho estar en un campo", señala en laroja.cl tras casi dos meses encerrado en , .

La Selección se extraña mucho. Teníamos dos partidos de Clasificatorias que eran muy lindos e importantes pero, como dije antes, lo esencial es que la gente esté sana, que podamos encontrarnos, de a poco regresar a la normalidad, que los niños puedan ir a un parque. Eso me llena de ilusión. Extraño, por ejemplo, ir con mis hijos a un parque, ver a Ale correr, pasarlo bien. Ya regresará el fútbol y la Selección.

Con 7 goles y 126 partidos, tras Alexis el Pitbull es el segundo con más presencias en toda la historia de La Roja, además de destacar especialmente por haber participado en las Copas Mundiales de 2010 y 2014 y levantado las dos ediciones de , en 2015 y 2016.

Más equipos

El debut

"Estos 13 años han pasado muy rápido. Me acuerdo de cada minuto como si fuera ayer. Sentí nervios, mucho orgullo y también mucha pasión. Recuerdo todo lo que pasó ese día: el cambio por Colocho (Iturra), que entré por la izquierda y hasta que me pegaron una patada", relata Medel al sitio oficial de la Selección, en alusión al 0-0 entre Chile y de aquel 18 de abril de 2007 en Mendoza, cuando jugó la última media hora del amistoso.

Esa noche -cuando Gary jugaba en la UC-, Nelson Acosta mandó a la cancha del Malvinas Argentinas a Miguel Pinto; Boris Rieloff, Miguel Riffo (el otro debutante ese día), Sebastián Roco, Arturo Vidal; Manuel Iturra, Arturo Sanhueza, Gonzalo Fierro; Jorge Valdivia; Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Además de Gary, sobre el cierre entró Rodolfo Moya por Sánchez. Basile, del otro lado, puso un equipo del medio local en el que destacaban el Rolfi Montenegro y Rodrigo Palacio.

"Son trece años que evalúo de forma muy positiva. He jugado regularmente, pudimos ganar dos títulos, 2015 y 2016, con dos grandes planteles, y estoy muy contento. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha entregado la Selección y por todo lo que he podido aportar", aporta sobre su balance histórico.

¿El mejor recuerdo? El primer título: "Creo que la Copa América 2015. Haberla ganado por primera vez en la historia de Chile, en nuestra casa, en nuestro estadio, con nuestra gente y ante un rival muy difícil, fue algo muy lindo. Veníamos del Mundial de Brasil con una eliminación muy triste en los octavos de final. La veo y siento mucho dolor (la foto con las vendas y el fisioterapeuta). Fue un día triste, pero tenía que estar contra Brasil. Podríamos haber llegado más lejos en el Mundial, por el gran equipo que teníamos", expresa.

Pero no todas fueron alegrías para Gary con Chile. De su peor recuerdo, no tiene duda alguna: "Son varios, pero creo que el que más me dolió fue quedar fuera del Mundial de 2018, cuando jugamos con Brasil allá y perdimos 3-0. Es uno de los momentos más difíciles y tristes que he vivido en la Selección".