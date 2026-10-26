La victoria del Real Madrid sobre su eterno rival, el Barcelona, no fue solo tres puntos en la carrera por LaLiga, sino que llevó consigo un logro histórico que quedará grabado en los registros del Clásico, después de que una de las estrellas del conjunto blanco aprovechara la noche de superioridad madridista para escribir su nombre con letras de oro en la historia del enfrentamiento más antiguo del fútbol español.

Según lo publicado por el sitio Tribuna, el ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, entró en la historia por la puerta grande, después de convertirse en el primer portero en los 124 años de historia del Clásico en lograr al menos 4 victorias en sus primeros cinco partidos disputados ante el Barcelona.

Este logro llegó tras la victoria del Real Madrid sobre su rival catalán por 2-1, ayer domingo, en el marco de las competiciones de LaLiga, con lo que el guardameta ucraniano continúa reforzando su destacado historial en los enfrentamientos entre ambos equipos.

Los cinco partidos en los que Lunin defendió la portería del Real Madrid ante el Barcelona registraron cuatro victorias del conjunto blanco, que comenzaron con el triunfo por 3-1 en octubre de 2022, luego la victoria por 4-1 en enero de 2024 y por 3-2 en abril del mismo año, antes de imponerse de nuevo por 2-1 en octubre de 2026.

En cuanto a la única derrota que sufrió el Real Madrid con la presencia del guardameta ucraniano, llegó en octubre de 2024, cuando el conjunto blanco cayó por un contundente 4-0 ante el Barcelona.

De este modo, Lunin consolidó su lugar en el registro de los enfrentamientos entre ambos rivales, aprovechando la última victoria que otorgó al Real Madrid una nueva superioridad a costa de su rival tradicional.

Este logro otorga a Lunin un impulso anímico adicional, en un momento en el que el guardameta suplente del conjunto blanco continúa demostrando su capacidad para aparecer en los grandes enfrentamientos, convirtiendo su nombre en un nuevo registro histórico en una de las competiciones más famosas y emocionantes del mundo del fútbol.











