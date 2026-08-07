Según un informe del diario francés L'Equipe, el Liverpool planea actualmente una oferta de unos 115 millones de euros por Barcola. Sin embargo, el PSG probablemente rechazaría de inmediato una megaoferta de ese calibre.

Así, por ejemplo, Sky Sports UK informa de que existen diferencias importantes entre las pretensiones económicas de Liverpool y París en cuanto al traspaso. Según se dice, los franceses solo dejarían salir a Barcola a partir de un fijo mínimo de 150 millones de euros, al que además habría que sumar bonus. El paquete total por el extremo podría incluso situarse en torno a los 170 millones de euros.

En realidad, el PSG quería retener a Barcola. Sin embargo, Barcola habría rechazado definitivamente en los últimos tiempos una oferta del campeón de la Champions League para ampliar de forma anticipada su contrato, que expira en 2028. La principal motivación del francés sería su situación deportiva. Aunque Barcola suele ser titular con el técnico Luis Enrique, en los partidos más importantes suelen tener preferencia en las bandas parisinas Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia. De cara al futuro, Barcola querría ser algo más que un revulsivo de lujo también en los grandes partidos y, por ello, estaría muy abierto a un traspaso ya este mismo verano, según se informa.

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Mientras tanto, el PSG podría sacar el mejor precio por Barcola en el actual periodo de fichajes, después de haberlo llevado a la capital en 2023 procedente del Olympique de Lyon. No obstante, al quedarle todavía dos años de contrato, tampoco existe una necesidad urgente de vender, por lo que el PSG puede mostrarse tan ambicioso en sus exigencias económicas.

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Para el Liverpool, Barcola sería mientras tanto el futbolista de primer nivel para las bandas que quiere fichar este verano tras la salida de Mohamed Salah. Pero, además de las desorbitadas exigencias del PSG por el traspaso, una competencia de renombre también podría frustrar los planes de los Reds. Así, en los últimos meses también se ha relacionado al Arsenal con Barcola. Y después de que un posible fichaje espectacular se haya venido abajo tras la renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid, el rival del Liverpool en la Premier League podría volver a centrarse con más fuerza en Barcola.

En el pasado reciente, el internacional francés también ha sido relacionado en alguna que otra ocasión con el Bayern de Múnich. Sin embargo, es muy poco probable que el campeón alemán vaya a invertir semejante cantidad de dinero para esa posición. Al fin y al cabo, el Bayern está excelentemente cubierto en las bandas, también en cuanto a profundidad de plantilla, con Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y el nuevo fichaje Ismael Saibari.