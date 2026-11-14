El diario "Record" informó de que los jugadores de la selección portuguesa saltaron todos al terreno de juego del estadio de Braga vistiendo la camiseta número 7, con el nombre de "Ronaldo" impreso en ella.

Los jugadores titulares lucieron la camiseta número 7 de Cristiano Ronaldo en homenaje al excapitán de la selección, y la mantuvieron puesta incluso después de la interpretación del himno nacional portugués.

Con el inicio del partido, todo volvió a la normalidad y los jugadores de la selección portuguesa vistieron sus camisetas habituales de encuentro.

Al mismo tiempo, el diario "The Guardian" señaló que Portugal realizó un cambio permanente en el diseño de la camiseta número 7, en homenaje al legado de Cristiano Ronaldo y para garantizar que este número quede ligado para siempre al mayor icono futbolístico en la historia del país.

La trayectoria de Ronaldo se extendió a lo largo de 23 años, en los que disputó 246 partidos internacionales y marcó 146 goles, antes de anunciar su retirada del fútbol internacional el 5 de noviembre en curso, tras una disputa con el entrenador Jorge Jesus.

La última participación de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal fue el pasado 24 de septiembre, durante la victoria sobre Gales por un gol a cero, como local, en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Antes del enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de las Naciones de la UEFA, Portugal publicó, a través de su cuenta en la plataforma X, un diseño nuevo y único para la icónica camiseta número 7, con el objetivo de garantizar la inmortalización para siempre de la versión que lució Ronaldo.

El sencillo cambio introducido en el número 7 llega como reconocimiento a la trayectoria futbolística de la estrella portuguesa, durante la cual batió el histórico récord del mayor número de goles a nivel de selecciones masculinas.

Asimismo, llevó a su país a conquistar el primer gran título de su historia, cuando se coronó campeón de la Eurocopa en 2016, antes de añadir a su palmarés dos títulos de la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo vistió la icónica camiseta número 7 durante 20 años, a lo largo de una trayectoria de 23 años con la selección portuguesa.

La selección portuguesa escribió, a través de sus cuentas en las redes sociales: "Ha llegado el momento de que aparezca un nuevo número 7, porque hay un número que permanecerá inmortal para siempre".

La publicación incluía el emoji de la cabra, en alusión a la expresión "el más grande de todos los tiempos", cuya abreviatura en inglés es GOAT.

La publicación también incluía un vídeo que muestra cómo se añade una línea horizontal que atraviesa el número 7, según la forma habitual de escribir este número en Europa, en señal de que los sucesores de Ronaldo heredarán este pesado legado cuando vistan el mismo número.