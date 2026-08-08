¡1000 patrocinadores en una camiseta! Una acción especial acapara titulares en todo el mundo

Deportivo Municipal ganó en su día cuatro títulos de liga peruana (1938, 1940, 1943 y 1950). Sin embargo, con el paso de los años, el club histórico fue quedando cada vez más a la sombra de los grandes rivales locales Universitario de Deportes, Alianza y Sporting Cristal. Al descenso de la Primera División en 2023 le siguió la caída a la tercera categoría.

Eso llevó a Deportivo Municipal a atravesar grandes dificultades financieras. Faltaban los ingresos televisivos y los patrocinadores con capacidad de pago. Pero el departamento de marketing del club tuvo una idea y, como consecuencia de la necesidad, creó una camiseta muy especial. Para ello, Deportivo Municipal no buscó un patrocinador principal, sino que vendió un total de 1000 miniespacios publicitarios.

Por 200 soles, el equivalente a algo más de 50 euros, aficionados y pequeñas empresas podían inmortalizarse en la camiseta. Según informes locales, en apenas tres meses se vendieron todos los espacios publicitarios.

«Esta camiseta simboliza el vínculo de 1000 empresarios»

Ahora, el club presentó oficialmente la nueva camiseta. Los 1000 socios están repartidos en numerosos recuadros negros y blancos por toda la camiseta.

La tradicional franja diagonal roja, similar a la de las camisetas de la selección peruana, se mantuvo. «Esta camiseta simboliza el vínculo de 1000 empresarios», dijo el director comercial Jorge Fernandez Iraola.

La iniciativa no solo le dio a Deportivo Municipal importantes ingresos económicos, sino también titulares en todo el mundo. «Muchas gracias a todos los medios, plataformas y personas que compartieron esta historia y dieron a conocer la camiseta de los 1000 patrocinadores más allá de nuestras fronteras», escribió Deportivo Municipal en Instagram. «Esto es solo el comienzo».