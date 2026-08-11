100 invitados y una casa rural: los entresijos de la celebración del cumpleaños atrasado de Lamine Yamal

Lamine Yamal celebra su cumpleaños esta tarde, hoy 11 de agosto, pese a que nació el 13 de julio, ya que esa fecha coincidió con su estancia en Estados Unidos para disputar el Mundial.

Lamine Yamal ha vivido un verano perfecto, pues pocos días después de cumplir diecinueve años el 13 de julio, levantó la Copa del Mundo con la selección española, y ello solo dos años después de haber ganado la Eurocopa.

Y tras pasar unos días de vacaciones en Colombia, celebra su cumpleaños este martes.

Según el diario "El Español", la fiesta de Lamine se celebrará en "Mas de Sant Lleí", una gran casa de campo que suele utilizarse para celebrar bodas y que se encuentra en Vilanova del Vallès, a las afueras de Barcelona. El diario informa de que se espera la asistencia de más de 100 invitados, entre ellos varios de sus compañeros de equipo.

Hace un año, Lamine celebró su decimoctavo cumpleaños de una manera llamativa, pues en aquella ocasión acudieron más de 200 invitados, entre ellos su exnovia Nicki Nicole, además de los jugadores del Barcelona Lewandowski y Gavi. La temática de la fiesta estuvo inspirada en el ambiente de las bandas de gánsteres.

Lamine tiene previsto incorporarse mañana a sus compañeros de equipo, y es uno de los jugadores que llegaron a la final de la Copa del Mundo. Junto a Lamine, también se espera el regreso de Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres.