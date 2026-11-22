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El Barcelona remontó su desventaja ante el Villarreal y se impuso por 3-2 en un emocionante partido disputado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

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Según el diario Sport en su análisis del partido, al Barcelona le faltaron control y precisión en la definición hasta que el gol de Gerard Martín desató la locura de la afición y dio inicio a la tormenta de la remontada entre los minutos 57 y 67.

Gerard Martín es uno de esos jugadores que siempre están dispuestos a dar lo que necesita el equipo. Es un futbolista trabajador e incansable que ha peleado cada oportunidad que ha recibido, como si no la mereciera.

Ese sentido de la responsabilidad y ese trabajo duro tuvieron una merecida recompensa ante el Villarreal, después de que el defensa del Barcelona desatara la tormenta de la remontada con un gol de cabeza. Ya había rozado un tanto similar durante el Clásico.

El gol que marcó Gerard Martín en el minuto 57 devolvió al Barcelona al partido y encendió al equipo.

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Solo cuatro minutos después, Fermín López firmó el empate, y en el 67 el gol en propia puerta de Pau Navarro puso por delante a los locales.

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A partir de ahí, el Barcelona ofreció una gran imagen, sin dejarse lastrar por los errores que estuvieron a punto de condenarlo en el desastroso arranque del encuentro. Los dos goles que marcaron Buchanan y Oluwaseyi en apenas dos minutos se habían convertido en una losa muy pesada para el equipo de Hansi Flick.

El penalti fallado por Lamine Yamal, junto a dos tiros libres directos desaprovechados, dejó al conjunto catalán en una situación complicada de la que solo podía salir un equipo con carácter de líder.

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Cuando el talento por sí solo no basta, aflora el valor de la experiencia y la profesionalidad, que son la base de la capacidad competitiva. En los 11 partidos que Gerard Martín había disputado en LaLiga hasta este domingo, solo había rematado dos veces, y únicamente una de ellas fue entre los tres palos.

Fue ante el Real Madrid en el Clásico, cuando obligó a Lunin a firmar una parada extraordinaria para evitar un gol que habría puesto el 2-1 en el marcador y que quizá habría supuesto un punto de inflexión decisivo.

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La merecida recompensa al sacrificio de Gerard Martín llegó ante un Villarreal que se había atrincherado tras una cómoda ventaja en el marcador.

No fue la única aportación decisiva de Gerard Martín, que sabe desenvolverse como central y como lateral, corregir errores y rescatar al equipo en los momentos difíciles.

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Fue el fruto del estado mental de un jugador completamente metido en el partido, en el que marcó su primer gol de la temporada y el segundo de su carrera profesional.

Su primer gol en el Camp Nou llegó justo un año después de que Flick confiara en él como central ante el Athletic Club, el día de la reapertura del estadio.

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Su anterior tanto lo había marcado en el estadio de Montjuïc el 2 de marzo de 2025, ante la Real Sociedad.

Hay una coincidencia entre ambos goles: en aquel partido, Gerard Martín marcó en el minuto 25 y Casado firmó el segundo en el 29. Aquel día, la afición también celebró dos goles en cuatro minutos.

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Gerard no se limitó a desatar la tormenta de la remontada, sino que frenó los intentos del Villarreal por cambiar el rumbo del partido con dos intervenciones defensivas decisivas para mantener el 3-2.

El segundo impulso de la reacción llegó de la mano de Fermín López. Su pérdida de balón propició el primer gol del Villarreal y, ya en la segunda parte, Golashi le detuvo un potente disparo que se dirigía al palo largo.

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El brillo de Fermín no fue casualidad: llegó al partido con 7 goles en 23 disparos en LaLiga, 13 de ellos entre los tres palos.

Con el gol del empate, Fermín alcanzó los 8 tantos, la misma cifra que firmó en 31 partidos en la temporada 2023-2024, la más goleadora de su carrera en Primera División. Esta vez, sin embargo, solo ha necesitado 12 encuentros para igualarla.

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Apenas seis minutos después de su disparo con la zurda, Pau Navarro marcó en propia puerta.

Por primera vez en toda la tarde, el viento soplaba a favor del Barcelona, que lo aprovechó para completar una merecida remontada y convertir su desventaja en una emocionante victoria.