10 millones que encendieron la polémica: ¿cuál es la verdad de la crisis de Núñez con Al-Hilal?

Informaciones periodísticas han generado una amplia polémica durante las últimas horas en torno a los detalles de la cesión del uruguayo Darwin Núñez del Al Hilal al Al Diriyah, después de que circularan noticias sobre que el "líder" asumiría una parte importante del salario de su delantero durante el periodo de cesión, en una operación que ha suscitado interrogantes sobre el coste real de la decisión.

Según lo que se ha difundido, el Al Hilal asumiría cerca de 10 millones de euros del salario anual de Núñez, mientras que el Al Diriyah se haría cargo de pagar únicamente 5 millones de euros al jugador, de un salario total que asciende a 15 millones de euros anuales, lo que ha convertido los detalles de la operación en objeto de gran debate entre la afición.

Estas cifras han provocado amplias reacciones, especialmente porque que el Al Hilal asuma la mayor parte del salario de un jugador que se ha marchado a otro club en calidad de cedido podría plantear interrogantes sobre la rentabilidad económica de la operación, sobre todo ante la búsqueda de los clubes por gestionar sus plantillas y presupuestos de una manera más eficiente.

Una versión diferente niega que el Al Hilal asuma parte alguna

Pero esta versión no pasó sin ser desmentida, pues el diario saudí "Al Yaum" reveló detalles totalmente distintos, asegurando que el Al Hilal no asumirá ninguna parte del salario de Núñez durante su etapa con el Al Diriyah.

Según lo publicado por el diario, lo que se ha difundido sobre que el Al Hilal pagaría la cantidad de 10 millones de euros del salario del jugador no se corresponde con la realidad del acuerdo, lo que significa que el Al Diriyah será el responsable del salario de Núñez durante el periodo de cesión, sin cargar al "líder" con costes económicos adicionales relacionados con este aspecto.

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Por lo tanto, la polémica sigue en pie en torno a la realidad de los detalles económicos de la operación, ante la existencia de dos versiones contradictorias; la primera habla de que el Al Hilal asume 10 millones de euros del salario de Núñez, y la segunda lo niega por completo, con lo que la imagen definitiva quedará ligada a lo que revelen los detalles oficiales del contrato y del acuerdo entre las partes.

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En cualquier caso, el caso de Núñez ya no es un simple traspaso de un jugador del Al Hilal al Al Diriyah, sino que se ha convertido en un asunto sobre el valor económico real de la cesión y quién asume el salario del jugador, en medio de la expectación de la afición por conocer la versión precisa que zanje la polémica en torno a los 10 millones de euros.