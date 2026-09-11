El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, superó el registro histórico de su predecesor sirio Omar Al-Somah, después de marcar su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli recibió al Al-Hazem este viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la séptima jornada de la Roshn League.

Ivan Toney marcó el segundo gol del Al-Ahli en la portería del Al-Hazem, en el minuto 32 del encuentro, tras un penalti que él mismo provocó.

Y en el último minuto de la primera parte, el delantero inglés marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo, después de que el portero atajara un disparo de Saleh Abu Al-Shamat, antes de que el balón le llegara a él frente a la portería vacía.

Con ello, Toney alcanza su décimo gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League, colocándose al frente de la tabla de goleadores de la competición, con una ventaja de 6 goles completos sobre su perseguidor más cercano.

El futbolista de 30 años marcó esos 10 goles en apenas las primeras 7 jornadas, siendo el mejor inicio de su historia con el Al-Ahli, desde su fichaje por el club en el verano de 2024, procedente del Brentford.

Toney no marcó su décimo gol en la temporada 2024-2025 hasta después de 17 partidos en la liga saudí, mientras que logró el mismo número tras 13 partidos la temporada pasada.

Ivan Toney igualó además el registro histórico a nombre de Omar Al-Somah, ya que era el único jugador que había marcado 10 goles en las primeras 7 jornadas de la liga saudí, desde el comienzo de la temporada 2009-2010.

El delantero sirio logró ese registro también con el Al-Ahli, concretamente en las primeras 7 jornadas de la temporada 2016-2017 de la liga saudí, según la red de estadísticas "Opta".

Cabe recordar que Ivan Toney nunca antes se había proclamado máximo goleador de la liga saudí, ya que quedó subcampeón por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en la temporada antepasada, y del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al-Qadisiya, la temporada pasada.

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