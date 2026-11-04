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10 clubes y 10 selecciones: fuerte pugna árabe por los premios de la CAF

Zamalek SC
Sundowns FC
USM Alger
Marruecos
Egipto
Senegal
Cabo Verde
FAR Rabat
RS Berkane
Algeria
Túnez
Egipto
Sudáfrica
Argelia
Marruecos
Senegal
Cabo Verde
Túnez

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció las listas de candidatos a los premios al mejor club y a la mejor selección de África para el año 2026, con una fuerte presencia de clubes y selecciones árabes.

La lista de candidatos al premio al mejor club del continente africano incluyó a 10 equipos, encabezados por el Mamelodi Sundowns sudafricano, vigente campeón de la Liga de Campeones de África, y el USM Argel, campeón de la Copa Confederación de la CAF.

La lista incluye también al Shabab Belouizdad, también de Argelia, además de tres clubes marroquíes: el AS FAR, el Olympique de Safi y el Renaissance de Berkane.

La lista incluye asimismo al Zamalek egipcio, al AS Maniema Union (República Democrática del Congo), al Al-Hilal (Sudán) y al Espérance (Túnez).

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Los candidatos al premio a la mejor selección de África 2026

En la categoría de mejor selección, diez equipos compiten por el premio, destacando la selección de Marruecos, campeona de la Copa Africana de Naciones 2025, y la subcampeona Senegal, además de la selección de Egipto, que entró en las nominaciones tras alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, y Cabo Verde, que llegó a los dieciseisavos de final del Mundial por primera vez en su historia, junto a Argelia y Túnez.

La lista se completa con las selecciones de Ghana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sudáfrica.

Está previsto que la ceremonia de entrega de premios de la CAF 2026 se celebre el 7 de diciembre en la ciudad nigeriana de Lagos, donde se anunciarán los ganadores en las distintas categorías tras la conclusión de la fase de nominaciones.

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