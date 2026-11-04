10 clubes y 10 selecciones: fuerte pugna árabe por los premios de la CAF

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció las listas de candidatos a los premios al mejor club y a la mejor selección de África para el año 2026, con una fuerte presencia de clubes y selecciones árabes.

La lista de candidatos al premio al mejor club del continente africano incluyó a 10 equipos, encabezados por el Mamelodi Sundowns sudafricano, vigente campeón de la Liga de Campeones de África, y el USM Argel, campeón de la Copa Confederación de la CAF.

La lista incluye también al Shabab Belouizdad, también de Argelia, además de tres clubes marroquíes: el AS FAR, el Olympique de Safi y el Renaissance de Berkane.

La lista incluye asimismo al Zamalek egipcio, al AS Maniema Union (República Democrática del Congo), al Al-Hilal (Sudán) y al Espérance (Túnez).

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Los candidatos al premio a la mejor selección de África 2026

En la categoría de mejor selección, diez equipos compiten por el premio, destacando la selección de Marruecos, campeona de la Copa Africana de Naciones 2025, y la subcampeona Senegal, además de la selección de Egipto, que entró en las nominaciones tras alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, y Cabo Verde, que llegó a los dieciseisavos de final del Mundial por primera vez en su historia, junto a Argelia y Túnez.

La lista se completa con las selecciones de Ghana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sudáfrica.

Está previsto que la ceremonia de entrega de premios de la CAF 2026 se celebre el 7 de diciembre en la ciudad nigeriana de Lagos, donde se anunciarán los ganadores en las distintas categorías tras la conclusión de la fase de nominaciones.

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