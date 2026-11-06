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1. FC Núremberg vs. Darmstadt: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 7 nov 2026 - 07:00 Max-Morlock-Stadion

El 1. FC Núremberg recibe al SV Darmstadt 98 en el Max-Morlock-Stadion para disputar un duelo de la 2. Bundesliga. Miroslav Klose y su equipo se enfrentan al Darmstadt de Florian Kohfeldt, amenazado por el descenso.

El Núremberg ocupa el segundo puesto de la tabla y llega como claro favorito a este partido. Su último resultado confirma la fortaleza del club: una victoria a domicilio por 3-1 ante el St. Pauli en liga.

El Darmstadt, en cambio, atraviesa una situación difícil. Colista de la tabla, el equipo pelea por cada punto y su trayectoria de las últimas semanas ofrece pocos motivos para el optimismo.

La debacle en casa por 0-4 ante el Karlsruher SC aún pesa. Al menos, el reciente empate 1-1 frente al Magdeburgo apunta a cierta estabilización.

Para el Darmstadt, en Núremberg hay más en juego que tres puntos. Una victoria a domicilio sería una pequeña sorpresa y daría al equipo un respiro que necesita con urgencia en la lucha por evitar el descenso.

A continuación os contamos dónde ver el partido en directo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el 1. FC Núremberg y el Darmstadt?

El 1. FC Núremberg llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, ganó 3-1 a domicilio ante el St. Pauli en liga. Antes había sufrido una derrota por 2-5 frente al Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania y había protagonizado un espectacular 4-4 ante el VfL Wolfsburgo. En total, el Núremberg marcó once goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Darmstadt suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó 1-1 en campo del Magdeburgo en liga. Antes había ganado 2-0 al Elversberg en la Copa de Alemania y sufrido una contundente derrota en casa por 0-4 ante el Karlsruher SC. En esos cinco partidos, el Darmstadt marcó seis goles y encajó siete.

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: alineaciones

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: estado de forma

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: balance de enfrentamientos directos

1. FC Núremberg vs. Darmstadt: las clasificaciones