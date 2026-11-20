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1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 12 21 nov 2026 - 07:00 Max-Morlock-Stadion

El 1. FC Nürnberg recibe al Eintracht Braunschweig en el Max-Morlock-Stadion de Núremberg para disputar un duelo de segunda división. Miroslav Klose y su equipo quieren seguir sumando ante su afición.

El Nürnberg está mostrando un gran nivel esta temporada y ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación. Sus últimos resultados reflejan la confianza que ha ganado el equipo, difícil de vencer en casa.

El Braunschweig, en cambio, llega con sensaciones dispares. El equipo de Lars Kornetka ocupa el 13.º puesto y busca regularidad tras varias semanas de resultados irregulares.

El balance de los enfrentamientos directos favorece en cierta medida a los locales. El Nürnberg se ha impuesto con más frecuencia en los últimos duelos entre ambos.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión, el streaming y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el 1. FC Nürnberg y el Braunschweig?

El Nürnberg llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente ganó 2-0 en casa al Darmstadt y, antes, se impuso 1-3 a domicilio al St. Pauli. En la 2. Bundesliga ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos. Solo la derrota ante el Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania (2-5) y la sufrida frente al Kaiserslautern en liga (0-1) empañan su balance reciente.

El Braunschweig registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente, un amistoso contra el Paderborn, terminó con un 4-1. En liga empató 0-0 con el Energie Cottbus después de perder 3-1 ante el Arminia Bielefeld. Su única victoria liguera en ese periodo fue el 2-0 frente al Hannover 96.

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: alineaciones

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: estado de forma

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: balance de enfrentamientos directos

1. FC Nürnberg vs. Braunschweig: las clasificaciones