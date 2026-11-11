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Al-Fateh, Al-Taawoun y Abha viven un inicio sumamente complicado en la Liga Profesional Saudí durante la presente temporada, después de que las primeras 12 jornadas se convirtieran en una pesadilla para los tres clubes, que se encuentran en los puestos de descenso directo, en medio de una evidente crisis tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, pese a los cambios técnicos a los que recurrieron sus directivas en busca de salvar la temporada.

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El diario "Asharq Al-Awsat" saudí destacó, en un reportaje, que los tres equipos solo han logrado una victoria en los 35 partidos que han disputado en conjunto, frente a 23 derrotas y 11 empates, sumando apenas 14 puntos de los 105 posibles, en un balance que refleja la magnitud del sufrimiento que afrontan al inicio de la temporada.

El porcentaje de victorias total del trío fue de apenas un 2,9 %, mientras que los equipos marcaron en conjunto 23 goles, a un promedio de 0,66 goles por partido, frente a 64 goles encajados, a un promedio de 1,83 goles, lo que deja al descubierto los rasgos de la crisis que amenaza su permanencia en la Liga Profesional.

El Al-Fateh tiene la única victoria, y la defensa es su punto débil

El Al-Fateh parece estar relativamente mejor entre los clubes del fondo de la tabla, tras ocupar el decimosexto puesto con 6 puntos, al lograr una victoria y 3 empates frente a 8 derrotas en 12 partidos.

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Sin embargo, el hecho de poseer la única victoria del trío no le dio la oportunidad de alejarse de la zona de peligro, en medio de sus grandes problemas defensivos, después de que su portería encajara 25 goles, frente a 10 goles marcados, convirtiéndose en el de peor defensa entre los tres equipos.

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El Al-Fateh comenzó la temporada bajo la dirección del técnico local Khaled Al-Atwi, antes de que la directiva decidiera recurrir al marroquí Jamal Sellami, pero el cambio técnico no logró la mejora esperada, salvo la única victoria que el equipo ha conseguido hasta ahora, de modo que la crisis de resultados persiste a pesar del cambio del cuerpo técnico.

El Al-Taawoun, sin victorias pese a su éxito asiático

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En cuanto al Al-Taawoun, afronta una crisis más compleja si se tiene en cuenta su posición en las últimas temporadas, tras caer al decimoséptimo puesto con 5 puntos, después de empatar en 5 partidos y perder 7, sin lograr ninguna victoria en las primeras 12 jornadas.

Uno de los problemas más destacados del equipo es su debilidad ofensiva, tras marcar solo 6 goles, a un promedio de medio gol por partido, convirtiéndose en el ataque más flojo entre el trío del fondo de la tabla, mientras que su portería encajó 20 goles.

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Algunos de sus últimos partidos revelan la magnitud de los puntos que perdió por la incapacidad de mantener su ventaja, pues se adelantó ante el Al-Ittifaq con un gol de Abderrazak Hamdallah de penalti, antes de encajar el gol del empate en el minuto 90, conformándose con un solo punto en lugar de llevarse una victoria que necesitaba con urgencia.

Y antes de eso, el Al-Taawoun estuvo cerca de salir con un punto ante el Al-Qadsiah, pero encajó un gol en el minuto 96, continuando así su sangría de puntos.

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La paradoja aumenta si se considera el éxito del Al-Taawoun al sellar su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2, pese a su incapacidad de lograr cualquier victoria en la liga local, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para trasladar su nivel continental a las competiciones nacionales.

El Al-Taawoun comenzó la temporada bajo la dirección del serbio Zarko Lazetic, antes de su destitución tras la abultada derrota ante el Al-Hilal por seis goles, y la contratación de su compatriota Vuk Rasovic, pero el cambio no ha logrado hasta ahora romper el maleficio de las victorias.

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El Abha en el último puesto, y un nuevo cambio en el banquillo

En el último puesto se encuentra el Abha con 3 puntos en 11 partidos, tras empatar en 3 enfrentamientos y perder 8, sin lograr ninguna victoria, y sus jugadores marcaron 7 goles frente a 19 goles encajados.

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Pese a la dificultad de su situación, el equipo salió con un punto de su último enfrentamiento ante el Al-Ittihad, un resultado que podría representar un impulso moral para él, sobre todo porque llegó coincidiendo con que el croata Teo Pereglia asumiera la dirección técnica, en sustitución de su compatriota Damir Buric, que fue destituido de su cargo.

La directiva del Abha había apostado por Buric, quien condujo al equipo en el camino del ascenso, antes de decidir poner fin a su misión y recurrir a un director técnico procedente del sector de las categorías inferiores, en un intento de provocar un cambio que devuelva al equipo a la senda de las victorias.

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El parón, última oportunidad antes de los partidos para huir del descenso

"Asharq Al-Awsat" considera que el actual periodo de parón representa una oportunidad importante para los tres cuerpos técnicos de reevaluar el rendimiento, recuperar a los jugadores lesionados, elevar la puesta a punto física y corregir los errores que se repitieron en las jornadas pasadas.

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El Al-Fateh necesita de manera especial corregir su fragilidad defensiva, mientras que la tarea del Al-Taawoun parece más vinculada a mejorar la eficacia ofensiva y recuperar a los elementos lesionados, en tanto que el Abha espera que el cambio técnico se refleje en sus resultados, y que el último empate ante el Al-Ittihad se convierta en un nuevo punto de partida.

Los enfrentamientos directos entre los clubes del fondo de la tabla adquieren una importancia redoblada, especialmente el esperado partido entre el Al-Taawoun y el Abha tras el periodo de parón, pues representa una oportunidad para que uno de los dos equipos logre su primera victoria y rompa la racha de tropiezos, mientras que un empate podría prolongar el sufrimiento de ambas partes.

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Tras el parón, a los tres equipos les esperan exámenes difíciles: el Al-Taawoun se enfrenta al Al-Ahli, el Abha se mide con el Al-Shabab, mientras que el Al-Fateh choca con el Al-Riyadh.

Y aunque la temporada aún está en sus primeras etapas, la continuidad de los promedios actuales, tanto a nivel de la debilidad goleadora como del elevado número de goles encajados, podría hacer que la tarea de los tres clubes de huir del descenso sea más difícil a medida que avancen las jornadas, sobre todo porque los cambios de entrenador no han logrado hasta ahora provocar la transformación requerida.