La selección de Arabia Saudí teme seguir sufriendo en los partidos de la final, cuando se enfrente a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, en la final de la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Catar en los penaltis, tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga del partido que les enfrentó la noche del sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en semifinales.

Arabia Saudí se clasificó para la final del torneo del Golfo, donde se medirá con su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, la noche del martes, en el estadio Al Inma de Yeda.

La selección de Arabia Saudí busca ante su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos conquistar su primer título en 23 años, cuando se coronó en esta misma Copa del Golfo Arábigo en 2003.

Desde entonces, la selección de Arabia Saudí logró alcanzar la final en 5 ocasiones distintas, en la Copa Asiática y en la Copa del Golfo Arábigo, pero no consiguió ganar ninguna de ellas.

El comienzo fue en la Copa Asiática de 2007, cuando la selección de Arabia Saudí llegó a la final y era la gran favorita para ganar, pero sufrió una sorprendente derrota ante Irak por un gol a cero.

Después, Arabia Saudí perdió hasta ahora 4 finales en la Copa del Golfo Arábigo, comenzando por la Golfo 19 de 2009, cuando no logró ganar el torneo tras la derrota frente a Omán en la final en los penaltis.

En la siguiente edición, la "Golfo 20", de 2011, la selección de Arabia Saudí perdió nuevamente la final, pero esta vez ante Kuwait, por un gol a cero en la prórroga.

Arabia Saudí volvió a alcanzar la final en la Golfo 22, de 2014, y perdió también ante la selección de Catar por 2-1, en el tiempo reglamentario.

La última derrota de la selección de Arabia Saudí fue en la final de la Golfo 24, de 2019, y esta vez ante la selección de Baréin por un gol a cero.

Arabia Saudí teme que esa maldición continúe en la final de la Golfo 27, y esta vez ante una nueva selección, la de los Emiratos Árabes Unidos, que ofrece grandes niveles en la actual edición del torneo del Golfo.