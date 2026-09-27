Dino Zoff, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 1982, habló con Repubblica sobre la Italia de Roberto Mancini, que viene de caer 0-2 ante Bélgica y ahora espera el desplazamiento a Turquía.
Zoff, ¿qué impresión le causó la primera selección italiana del segundo ciclo de Mancini?
«Al principio me pareció muy temerosa. En la primera parte sufrió mucho. Después luchó, pero me llamó la atención esa tensión que vi en el arranque».
¿Qué camino hay que tomar ahora?
«Hay que hablar poco y trabajar mucho. Estos otros tres partidos de la Nations League serán importantes, los futbolistas podrán estar juntos. Estamos al inicio de un nuevo camino, aunque no hay mucho tiempo soy bastante confiado».