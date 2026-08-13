La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) publicó un anuncio oficial en las redes sociales para dar la bienvenida al experimentado entrenador, que dirigió 111 partidos internacionales durante su etapa con Croacia.

En un comunicado oficial en las redes sociales, la UAEFA afirmó: "Bienvenido, Zlatko ​Dalic.

"La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos se complace en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos".