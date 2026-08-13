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Zlatko Dalic vuelve al banquillo: el exseleccionador de Croacia se hace cargo de la selección de Emiratos Árabes Unidos
Dalic acepta el reto del Golfo
Dalic ha regresado oficialmente a los banquillos de selecciones tras llegar a un acuerdo para convertirse en el nuevo seleccionador de Emiratos Árabes Unidos. El técnico, de 59 años, dejó su cargo en Croacia el mes pasado después de su derrota por 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial. El movimiento supone el regreso de Dalic a Emiratos Árabes Unidos nueve años después de su etapa en el Al Ain, donde llevó al equipo al título de la UAE Pro League en 2015.
- AFP
La UAEFA confirma el nombramiento croata
La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) publicó un anuncio oficial en las redes sociales para dar la bienvenida al experimentado entrenador, que dirigió 111 partidos internacionales durante su etapa con Croacia.
En un comunicado oficial en las redes sociales, la UAEFA afirmó: "Bienvenido, Zlatko Dalic.
"La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos se complace en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos".
Un entrenador laureado busca la redención
El técnico recién nombrado presume de un historial excepcionalmente impresionante en el fútbol internacional, con 62 victorias en 111 partidos, la cifra más alta para cualquier seleccionador en la historia de Croacia desde la independencia en 1990. Bajo su dirección, su anterior equipo alcanzó la final del Mundial de 2018, logró el tercer puesto en Qatar 2022 y terminó subcampeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2022-23. El experimentado estratega sustituye a Cosmin Olaroiu con el objetivo de aportar estabilidad y una mentalidad ganadora a la selección del estado del Golfo.
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La campaña de la Copa Asiática espera
Dalic tiene varios meses para confeccionar su plantilla y establecer su esquema táctico de cara a su debut oficial. Su primera prueba llegará en enero, cuando Emiratos Árabes Unidos se enfrente a Vietnam en su partido inaugural de la Copa Asiática de la AFC en Arabia Saudí. El torneo ofrece una plataforma vital para que Dalic demuestre sus capacidades en el fútbol asiático mientras responde a las elevadas expectativas de la afición de Emiratos Árabes Unidos.
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