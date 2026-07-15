Zlatan Ibrahimovic explica por qué Zinedine Zidane es justo lo que Francia necesita tras la decepcionante eliminación de Kylian Mbappé y compañía en semifinales ante España

La extensa etapa de Didier Deschamps como seleccionador de Francia llega a su fin. El martes, la esperanza de cerrar 14 años con un nuevo título mundial se desvaneció tras perder 2-0 contra España. Mientras Deschamps dirige su último partido, el mundo del fútbol ya busca a su sucesor.

Zidane lleva tiempo siendo el principal candidato para hacerse cargo de la selección nacional, y el exícono del París Saint-Germain, Ibrahimovic, cree que el exentrenador del Real Madrid es la opción perfecta. Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimovic señaló que la selección francesa se mostró «apática» frente a la selección española y careció de la chispa necesaria para llegar a la final.