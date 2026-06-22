Zlatan Ibrahimovic arremete con dureza contra Bélgica tras el 0-0 ante Irán, que pone en riesgo su pase al Mundial

Ibrahimovic, exdelantero sueco y ahora comentarista, no se anduvo con rodeos tras el 0-0 entre Bélgica e Irán.

«En la primera parte casi me quedo dormido; en la segunda, me quedé dormido. De este partido no hay mucho que comentar, otro empate. Veamos qué pasa en el próximo. Dejaré que mis compañeros lo comenten», afirmó Ibrahimovic.