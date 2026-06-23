Zlatan Ibrahimovic afirma que Lionel Messi está «en una categoría aparte», por encima de Diego Maradona y Pelé, tras el «increíble» inicio de Argentina en la eliminatoria para el Mundial 2026

El exdelantero del Barcelona y el AC Milan, Ibrahimovic, cree que el último logro de Messi ha zanjado el debate sobre el mejor jugador de la historia. También elogió su regularidad durante casi dos décadas al más alto nivel.

En declaraciones a FOX Sports, afirmó: «No creo que quede debate. Cuando eres el máximo goleador de la historia del Mundial, lo ganas, dominas el torneo en varias generaciones y rendir a los 38 años, ¿qué más se puede pedir?

Llevamos años comparándolo con todos, pero ni los grandes que le precedieron igualan su trayectoria. Pelé, Maradona, Cruyff o quien sea fueron brillantes, pero las cifras, la longevidad y los trofeos de Messi lo sitúan en una categoría propia».