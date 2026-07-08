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Zlatan Ibrahimovic advierte a Argentina sobre Lionel Messi, a quien considera «necesitado de ayuda», y elogia al «animal» del Inter Miami
Ibrahimovic elogia a Messi, «el animal»
Messi volvió a demostrar por qué es el mejor de la historia: lideró la remontada de Argentina ante Egipto en octavos del Mundial. Tras ir 2-0 abajo en Atlanta, asistió a Cristian Romero y luego igualó el partido, allanando el camino para el gol de Enzo Fernández en el descuento. Ibrahimovic, impresionado, destacó el empuje de su excompañero en el Barcelona.
En declaraciones a Fox Sports, Ibrahimovic destacó el cambio de actitud de Messi ante la amenaza de eliminación: «Se nota que algo cambió. Le dio la vuelta al partido (tras el 2-0). Se convirtió en una bestia y nadie pudo detenerlo. Se ve lo mucho que significa para él. Puede que lo haya ganado todo, por muchos Balones de Oro que tenga, pero sigue queriendo más».
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Una advertencia para el reparto secundario
A pesar de las celebraciones tras el pitido final, donde se vio a un Messi emocionado y entre lágrimas abrazado por sus compañeros, Ibrahimovic criticó al resto de la selección argentina. El sueco afirmó que los campeones dependen demasiado de un jugador de 39 años que ahora eclipsa a todos los demás. Messi lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho goles, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Ibrahimovic insiste en que la Albiceleste no puede esperar que Messi les salve en todos los partidos de eliminatoria. Añadió: «Por ser un poco crítico, sus compañeros tienen que dar un paso al frente y ayudarle más. Él está a otro nivel. Si Messi sigue así hasta el final, a nadie le sorprenderá. Pero necesita ayuda».
Henry se suma a los elogios hacia el mago
Thierry Henry, que acompañaba a Ibrahimovic en la retransmisión, se mostró fascinado por la capacidad de Messi para desafiar la edad y las expectativas. El delantero del Inter de Miami ya suma 21 goles en Mundiales, superando a leyendas como Miroslav Klose y manteniendo su ventaja sobre Mbappé, que tiene 19. Henry comparó la carrera de Messi con una película de Hollywood que parece irreal.
«Si escribieras ese guion, sería una película que parecería irreal; de esas en las que crees que el director se pasó de la raya», comentó Henry. «Pero Messi escribe la historia con los pies».
Tras la remontada ante Egipto, suma 125 goles en 204 partidos con Argentina.
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El camino hacia los cuartos de final
Argentina se prepara para los cuartos de final contra Suiza, este sábado en Kansas City. Los suizos avanzaron tras ganar por penaltis a Colombia y serán el próximo escollo para el equipo de Lionel Scaloni, que busca retener el título. Messi reconoció la dificultad del camino y elogió la resistencia del grupo pese a los sustos iniciales en Georgia.
«Se puso difícil con el 0-2 y fue muy emocionante poder darle la vuelta al partido», declaró Messi tras el encuentro. «No es fácil remontar un 0-2 en contra, pero este grupo nunca se rinde y lo intenta hasta el final. Lo que este grupo ha hecho hoy en esta ronda eliminatoria es una locura».
De avanzar, podrían enfrentarse en semifinales al ganador de Inglaterra o Noruega.
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