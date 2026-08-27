AFP
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¿Zirkzee, listo para salir del Manchester United? La Fiorentina avanza en las conversaciones por una cesión
La Fiorentina lidera la carrera por Zirkzee
Zirkzee está cada vez más cerca de salir de Old Trafford, con la Fiorentina emergiendo ahora como el destino principal para el jugador de 25 años. El club de la Serie A ha avanzado en las negociaciones con los dirigentes del United por una cesión de una temporada que llevaría al exjugador del Bolonia de vuelta a una liga en la que anteriormente disfrutó de un éxito importante.
Aunque el interés por Zirkzee ha sido amplio en toda Italia este verano, la Fiorentina ha tomado la delantera sobre sus rivales. La Juventus era considerada anteriormente la pretendiente más activa para hacerse con su fichaje, y el Como también realizó una consulta mientras se prepara para competir en la Champions League por primera vez esta temporada.
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Los términos del posible acuerdo
Las condiciones actuales de la negociación entre ambos clubes se centran en un acuerdo de cesión que incluye una importante tarifa por el préstamo, reforzado con una opción de compra para hacerse con el jugador de forma permanente al final de la temporada. El Manchester United está dispuesto a dar luz verde a la operación, pero The Athletic indica que el paquete financiero debe tener todo el sentido para que el Manchester United lo acepte, dado que el United pagó 36,5 millones de libras para ficharlo.
Si Zirkzee se marcha, el United ya ha empezado a preparar planes de contingencia para asegurarse de que Michael Carrick no se quede sin opciones en el último tercio del campo. El club ha estado analizando activamente posibles recambios para la posición de delantero centro, aunque estas consultas se han centrado principalmente en opciones de cesión más que en traspasos permanentes. Este enfoque sugiere que el United está priorizando una cobertura a corto plazo mientras evalúa sus necesidades a largo plazo en la delantera.
Dificultades en Old Trafford
La etapa de Zirkzee en Manchester ha estado marcada por la falta de acierto de cara a portería, un marcado contraste con la forma que le valió su llegada a Inglaterra cuando se incorporó al club en 2024. Desde su llegada, solo ha logrado marcar nueve goles en 75 partidos entre todas las competiciones. La temporada pasada fue especialmente difícil para el delantero, ya que disputó 26 encuentros, pero solo vio puerta en dos ocasiones.
El contraste entre su rendimiento en la Premier League y su anterior etapa en la Serie A es llamativo. Durante su etapa en el Bolonia, Zirkzee fue uno de los jóvenes atacantes más ilusionantes de Europa, con 11 goles en 34 partidos de la Serie A en la temporada inmediatamente anterior a su llegada a Old Trafford.
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La urgente necesidad de gol de la Fiorentina
La presión aumenta sobre la Fiorentina para reforzar su plantilla tras un periodo decepcionante. La Viola terminó en una decepcionante 15ª posición en la Serie A la temporada pasada y ha comenzado la campaña 2026-27 en desventaja, al perder su partido inaugural contra la Roma.
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