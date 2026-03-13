Cíclicamente, en casi todas las últimas ventanas de fichajes, el nombre de Joshua Zirkzee se ha relacionado con la Serie A. Desde que el delantero holandés dejó el Bolonia para fichar por el Manchester United, siempre ha dejado la puerta abierta a un futuro regreso a Italia: el jugador guarda buenos recuerdos de su etapa con los rossoblù, donde —en términos de números— disputó la mejor temporada de su carrera después de la que pasó en el Anderlecht. En Inglaterra, en cambio, le está costando hacerse con la titularidad. Llegó en uno de los peores momentos de la historia de los Red Devils y, en un año y medio, aún no ha conseguido alcanzar el nivel que mostró en Bolonia. Y este verano podría hacer las maletas.
Zirkzee, a punto de dejar el Manchester United: ya no juega y no entra en los planes del equipo, ¿qué equipo de la Serie A podría ficharlo?
LA SITUACIÓN DE ZIRKZEE EN EL MANCHESTER UNITED
El contrato de Zirkzee con el Manchester United vence en junio de 2029, pero la sensación es que podría abandonar el club inglés antes de que finalice el acuerdo; si por él fuera, se habría marchado ya en enero —cuando se interesó por él la Roma— para no perder su puesto en la selección de cara al Mundial de 2026. A la espera de saber si estará entre los convocados de Holanda, sigue sin entrar en los planes del United: ya no lo estaba con Amorim y tampoco lo está ahora desde que llegó Carrick. Desde el inicio de la temporada, el delantero ha sumado 20 partidos en todas las competiciones, pero solo cuatro como titular; si solo se tienen en cuenta los últimos cinco partidos de la Premier League, el total de minutos jugados ni siquiera llega a media hora.
¿A DÓNDE PUEDE LLEGAR ZIRKZEE?
Unas cifras que alejan cada vez más a Joshua Zirkzee del Manchester United. En la delantera, el exjugador del Bolonia tiene por delante a Matheus Cunha y Sesko —ambos fichados este verano por un total de casi 150 millones— y, dentro de unos meses, los focos del mercado volverán a centrarse en él. Fichado por 42,5 millones en el verano de 2024, ahora el valor del jugador ha bajado y desde la Serie A podrían hacer nuevos intentos para traerlo de vuelta a Italia: la Roma se mantiene a la espera, teniendo en cuenta que se despedirá de Ferguson y probablemente de Dovbyk; el Milan —que ya se había interesado por él cuando estaba en el Bolonia— cambiará algo en ataque; el Inter podría realizar una venta importante y no se descarta que se fije en Zirkzee; e incluso la Juventus podría liberar una plaza en caso de venta de (al menos uno de) David, Openda y Vlahovic.